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讓學生當「THINKER狀元」　竹市新科國中推特色課程有成

▲知識狀元課程，運用平板學習、遊戲競賽等進行教學。（圖／新竹市政府提供）

▲知識狀元課程，運用平板學習、遊戲競賽等進行教學。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市新科國中以「Be A THINKER」作為學生圖像，期盼具有「Thank有品有禮、Health健康樂活、 Internation寰宇世界、Negotiate團隊合作、Knowledge求知博學、Explore探究樂學 、Reflect 學習反饋」七大能力。培養學生帶得走的學習力，有自信的迎接人生所面對的挑戰，以因應未來快速變化的世界，提高國際競爭力。

新竹市代理市長陳章賢表示，竹市相當重視學校的課程發展品質，近8年來每年投入教育經費佔總預算比例最高，更鼓勵各校發展課程的特色與精緻化，推動「教師專業社群與學校課程發展」，展現本市課程的活力，今年更獲《天下雜誌》調查「文教力」非六都第一、全國第二的佳績。

新科國中表示，校訂「THINKER狀元」課程是根據學生圖像來發展，規劃有品格狀元、樂活狀元、知識狀元、寰宇狀元、創意狀元以及探索狀元等課程。每種校訂課程，搭配不同教學方式，如透過平板，打破時間與空間隔閣，學習更廣擴知識；搭配外師教學，增加國際溝通能力；融入全球社會議題、互動遊戲等採用跨領域教育，而非過往單一課程，授予學生多元且豐富的課程內容。

其中，「知識狀元」運用平板學習、小組討論、遊戲競賽、成果發表等方式，再融入社會議題與英語必學句型，讓學生可以用有趣的方式學到多方位知識領域。

地理科黃鳳儀老師表示，在108課綱的推動，我們多了可以自主規劃的校訂課程，並以結合國際社會發展趨勢及提升學生素養能力為目標。他說，在課程設計上，從學生們生活的新竹市為起點，利用數位歷史地圖探索過去的新竹背景、現在的竹科發展，並利用聯合國永續發展目標（SDGs）的相關影片及桌遊帶領學生體悟其重要性，最後還訪問坦尚尼亞的國際學生，培養學生從認識家鄉到能尊重他國文化，進一步珍視我國國家價值。過程中搭配外師的偕同，結合雙語教學更讓學生「無痛、有感」習得外語能力。

另外，社會科則以兩位社會科老師為主，搭配一名外藉老師，雙主軸的課程在上下學期實施，其中一堂課，著重學生生活中的經驗與海洋廢棄物環保之議題結合，帶領學生從小處著手，喚起對海洋環境保育的重視。公民科的林婉婷老師則以行動方式帶著學生到海邊淨灘，再回到校園進行反思與討論，帶著孩子身體力行，實際感受進而反思與分享。

「從生活中的那些小事，來幫助地球完成那些重要的大事。」新科國中704班林宥羽同學表示，若全球的人們都能做到這些「小事」，地球將會更加美好；這是他在團隊狀元中，學到有關聯合國發布的「SDGs永續發展目標」，課程皆圍繞著「全球議題」進行一些活動或是小遊戲，讓他對全球議題有更深入的了解。

新科國中校長林燕玲表示，新科的課程非常的多元以及豐富，除校訂「THINKER狀元」課程外，「國際雙語」、「戶外COOL」及「STEAM跨域」等課程都是學校具特色也相當著名，今年更獲教育部戶外教育成效卓越獎。國家教育研究院曾安排到校參訪雙語課程，吸引許多學校到本校參訪交流，也受邀到其它學校分享。

教育處長賴榮光指出，實施108課綱，教師是最重要的關鍵。透過新型態課程的實施、改變教學方式，以學生學習為主體，帶領學生探索內在自我、挑戰外在世界，動手實作學習解決問題的能力，給孩子一堂國際素養課，培養學生具有自發、互動及共好的能力，也讓學生了解「課程即生活、生活即課程」，打造學校成為知識遊樂地。
 

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