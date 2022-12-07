交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎　新竹市獲7項大獎肯定

▲新竹市通學步道建置計劃，獲頒交通部第14屆道安創新貢獻獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年度全國交通安全最高榮譽「金安獎」於昨（6）日進行頒獎典禮，新竹市榮獲7項大獎肯定。新竹市政府表示，近年市府積極打造人本步行環境，守護學童上放學安全，攜手中央打造步行城市，完成全市22處通學步道改善工程，陳章賢代理市長強調，孩子學習，城市也在學習，學習如何讓生活環境變好、讓城市間的圍籬逐漸開放互動，透過步行環境空間的改善拉近彼此的距離。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市今年獲頒金安獎7金肯定，包括交通安全教育全國第二組第一名、交通安全宣導全國第二組第二名、北門國小榮獲國小組交通安全教育訪視特優，民富國小李宛蓒老師榮獲績優導護教師獎，新竹國小魏江素禎志工服務30年、榮獲績優導護志工獎，以及特別獎（65歲以上高齡族群改善幅度）。此外，今年市府更以「通學廊道好舒適好安全好環境~用路翻轉用路人的心」為主軸，設計全市通學步道建置計劃，展示新竹市這7年多來校園通學步道的歷程與成果，獲頒交通部第14屆道安創新貢獻獎交通教育組第一名。

陳章賢指出，市府近年來在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，積極推動新校園運動、改善通學環境，新建2校、整建34棟校舍，此外在通學步道上攜手中央挹注逾投入逾3.7億，迄今已完成全市22處、共34校受惠，總長度達14公里，盼提供學生、市民「好舒適、好環境、好安全」三好的步行環境。

本次榮獲績優導護志工獎的魏江素禎，擔任新竹國小志工逾30年，她表示，起初是因為每天送自己的小孩到校，後來擔任志工，每天在車流龐大的校門口守護孩子安全，30年過去，她的孫女也剛好在今年畢業。隨著年紀越來越大，大家都勸她退休，但魏江素禎說，能「看到孩子平安上下學」就是她最大的成就，已完全把孩子們當成自己的孫子女愛護。

「交通安全需要從教育落實扎根。」教育處長賴榮光指出，「金安獎」評比共分為三組縣市別，直轄市為第一組，其餘縣（市）參考人口及財務狀況分為第二組及第三組，新竹市今年再度蟬聯交通安全教育全國第二組第一名，已連續3年獲得交通部金安獎肯定。他說，新竹市長期推動全齡交通安全教育不遺餘力，包含學校親師生、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心、社區、高齡者交通安全教育等，更辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使志工執行勤務為學童安全多一分保障。

教育處長賴榮光表示，新竹市校園通學步道建置計畫以「人」為本的概念出發，從校園人車動線、上放學方式、周遭交通環境設施設備與道安資訊分析等，進行調查分析規劃與執行，並與市府各局處不斷溝通協調，從「心」翻轉及建置新竹市校園通學步道。他說，「通學步道短短一條路，每一條都可以寫成一部路的辛酸史，雖然走得很辛苦，但每一步卻是走得好安心、好踏實、好值得」！

榮獲國小組績優的北門國小李敦仁校長表示，學校臨近新竹舊城區，出入口位在巷道內，四周又有住宅包圍，對學校導護工作與學童上下學安全極具挑戰。為突破此困境，多年來，學校從課程教學面著手，結合交通安全五大守則，包括行人路權、行人交通安全、搭乘汽機車安全，發展校訂交通安全課程，進行素養導向教學，並搭配兒童朝會、班會、學年活動與校慶等行事活動課程，善用導護志工，致力達成學童上放學平安，交通安全零事故。

教育處表示，獲獎除有賴市府道安團隊的努力外，更要感謝各方公私部門長期以來對交通安全的重視與努力，市府也將持續推動及落實交通安全，積極扮演交通安全守護者的角色，共同提升優質的用路環境與文化。更誠摯邀請市民朋友一起加入守護孩子交通安全的行列，支持以人為本的路行環境，一同在新竹市自在漫步向前行。

教育處補充，「金安獎」由交通部邀集各專家學者依據各項交通執行進行專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員，是全國交通安全最高榮譽的獎項。