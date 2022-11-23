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西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

▲西門國小通學步道改善開工。（圖／新竹市政府提供）

▲西門國小通學步道改善開工

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

西門國小鄰近城隍廟商圈，周邊人行系統卻不足，學童與居民經常與車爭道。為改善周邊步行環境，市府爭取中央經費，共投入逾4千萬元改善通學步道，為創校71年來最大規模翻新。今（23）日舉辦開工典禮，新竹市代理市長陳章賢表示，除鋪面改善、整合公共設施、增設綠帶之外，更延伸至周邊社區，全新通學步道總長達1,370公尺，預計113年2月完工。

陳章賢表示，近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，市府投入逾60億元積極推動新校園運動、改善通學環境，新建2校、整建34棟校舍，也藉校舍整建機會，對校園進行總體檢，進行長遠整體規劃。

「孩童上放學安全、家長才能更安心。」陳章賢指出，在通學步道上，8年來已陸續完成全市22處、共34校受惠，總長度達14公里，此次西門國小總長1,370公尺，除了校園四周，更將人行道斷點縫補，串連至周邊社區，再度感謝學校、家長與周邊居民共同支持，盼提供「好舒適、好環境、好安全」三好的步行環境。

西門國小校長許慶恭表示，西門國小通學步道老舊、狹窄，且因樹根隆起造成凹凸不平、步道破碎，電箱也阻礙學童通學動線，全新通學步道將拓展至對向馬路及延伸周邊社區，包含北大路、北新街、民富街、延平路一段、中山路296巷等範圍，完工後將與社區居民共享，提供更安全、更平坦、更寬闊、更美觀的通學步道，提升整體社區生活品質。

許慶恭校長也感謝市府近年積極投注經費，建設及改善西門國小校內各項設施，包含去年完工啟用的全新校舍歌薰樓、弘學樓耐震補強也將在近日完工，還有已在設計規劃中的PU跑道整修工程，學校親師生非常期待西門國小的新未來。

泰禹工程蔡峻庭技師說明，西門國小被北大路、延平路、北新街包圍，舊有通學步道只在校園四周，只要離開校園周邊就無法安全地串連至社區，全新通學步道最大亮點，在於串聯周邊步道系統、連結既有人行步道，尤其是民富街。

他說，此次工程重新調整人行道高低差、建置無障礙坡道、設置友善家長接送區、整合公共設施及新增連續性綠帶，另配合周邊居民需求，增設標線型人行道及縫補斷點，讓學童、居民步行更安心。

教育處處長賴榮光表示，西門國小工程與以往通學步道最大不同之處，除改善校園通學步道，更延伸人行步道計畫區域至鄰近社區，檢討整體校園周邊及社區步行環境問題，從學校出發擴及社區，串聯縫補建置完整人本友善步行環境，營造舒適綠色生活圈。

教育處指出，西門國小通學步道自109年起規劃設計，歷經2年努力，市府成功爭取內政部營建署提升道路品質計畫經費補助，讓學校能在今年度如期動工，期許步道完工後將帶給學童及社區居民更安全寬敞的通學步道。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

西門國小鄰近城隍廟商圈，周邊人行系統卻不足，學童與居民經常與車爭道。為改善周邊步行環境，市府爭取中央經費，共投入逾4千萬元改善通學步道，為創校71年來最大規模翻新。今（23）日舉辦開工典禮，新竹市代理市長陳章賢表示，除鋪面改善、整合公共設施、增設綠帶之外，更延伸至周邊社區，全新通學步道總長達1,370公尺，預計113年2月完工。

陳章賢表示，近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，市府投入逾60億元積極推動新校園運動、改善通學環境，新建2校、整建34棟校舍，也藉校舍整建機會，對校園進行總體檢，進行長遠整體規劃。

「孩童上放學安全、家長才能更安心。」陳章賢指出，在通學步道上，8年來已陸續完成全市22處、共34校受惠，總長度達14公里，此次西門國小總長1,370公尺，除了校園四周，更將人行道斷點縫補，串連至周邊社區，再度感謝學校、家長與周邊居民共同支持，盼提供「好舒適、好環境、好安全」三好的步行環境。

西門國小校長許慶恭表示，西門國小通學步道老舊、狹窄，且因樹根隆起造成凹凸不平、步道破碎，電箱也阻礙學童通學動線，全新通學步道將拓展至對向馬路及延伸周邊社區，包含北大路、北新街、民富街、延平路一段、中山路296巷等範圍，完工後將與社區居民共享，提供更安全、更平坦、更寬闊、更美觀的通學步道，提升整體社區生活品質。

許慶恭校長也感謝市府近年積極投注經費，建設及改善西門國小校內各項設施，包含去年完工啟用的全新校舍歌薰樓、弘學樓耐震補強也將在近日完工，還有已在設計規劃中的PU跑道整修工程，學校親師生非常期待西門國小的新未來。

泰禹工程蔡峻庭技師說明，西門國小被北大路、延平路、北新街包圍，舊有通學步道只在校園四周，只要離開校園周邊就無法安全地串連至社區，全新通學步道最大亮點，在於串聯周邊步道系統、連結既有人行步道，尤其是民富街。

他說，此次工程重新調整人行道高低差、建置無障礙坡道、設置友善家長接送區、整合公共設施及新增連續性綠帶，另配合周邊居民需求，增設標線型人行道及縫補斷點，讓學童、居民步行更安心。

教育處處長賴榮光表示，西門國小工程與以往通學步道最大不同之處，除改善校園通學步道，更延伸人行步道計畫區域至鄰近社區，檢討整體校園周邊及社區步行環境問題，從學校出發擴及社區，串聯縫補建置完整人本友善步行環境，營造舒適綠色生活圈。

教育處指出，西門國小通學步道自109年起規劃設計，歷經2年努力，市府成功爭取內政部營建署提升道路品質計畫經費補助，讓學校能在今年度如期動工，期許步道完工後將帶給學童及社區居民更安全寬敞的通學步道。

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