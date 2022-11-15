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竹市茄苳國小技壓全國500校　奪節能劇場競賽全國第三

▲茄苳國小以「阿嬤夜未眠」為主題，將節約能源小撇步融入戲劇中。（圖／新竹市政府提供）

▲茄苳國小以「阿嬤夜未眠」為主題，將節約能源小撇步融入戲劇中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提倡環保教育，培養學童正確的節能減碳觀念，經濟部能源局今年首度舉辦「節約能源創意72變小劇場創作競賽」，透過師生們的集思廣益，將能源議題以戲劇方式演出。新竹市代理市長陳章賢表示，市府長期推動能源教育，茄苳國小於今年6月獲得新竹市推薦，經過三階段評選，從全國近500所中小學脫穎而出，以「阿嬤夜未眠」一劇勇奪全國第三的佳績。

陳章賢指出，市府近年來為鼓勵企業及民眾投入再生能源設置，積極辦理再生能源教育相關活動，包括舉辦宣導講座、兒童劇場、參訪設置再生能源成功案例活動、示範推廣及應用成效說明會等，讓再生能源教育深耕校園，普及於一般民眾，有效落實「節能、減碳、愛地球」行動。他說，節能觀念該從小做起，盼藉由小劇場創作競賽，培養學生節約能源意識，透過原創新穎的表演藝術形式，詮釋節約能源生活的概念。

教育處長賴榮光表示，茄苳國小已多年參與經濟部能源局所舉辦的「全國節約能源創意競賽」，學生們以創意戲劇推動生活節能，今年演出主題「阿嬤夜未眠」與全國近500所學校競爭，經過三階段評選，從送劇本初審到錄影複審，並在決審與全國9支隊伍同場角逐，展現創意節能妙招，獲得全國第三的佳績，持續將節能觀念深入落實在生活中，為永續地球共同盡一份心力。

「真的很不容易！」茄苳國小張淑玲校長表示，茄苳國小致力推動環境教育，將節約能源落實於校園環境營造及課程中，戲劇特色團隊更是每年報名參加經濟部能源局主辦的節能劇場競賽，將節約能源小撇步融入戲劇中，孩童們要在短短五分鐘的時間內，在舞台上展現出環保知識並結合戲劇創意，將節約能源議題以有趣又好玩的方式呈現給大眾。

教育處說明，本次茄苳國小以「阿嬤夜未眠」為主題，表演在社區的夜晚，除了蟲鳴鳥叫之外，還有阿嬤整晚的笑聲，原因是阿嬤學會了左鄰右舍的節電小撇步，並在自家魚池、豬圈及停車場上安裝太陽能板來創電，不但學會了發電自用，多餘的電還可以賣給台電賺錢，成為節約能源達人並帶動全村節能風潮，因此全村的阿嬤都開心到睡不著。

教育處補充，本次創作競賽以「節能運動Chill嗨嗨」為主題，鼓勵大家在疫情逐漸鬆綁之際，多多運動、舒展筋骨，現場安排了許多能源知識闖關活動，結合運動元素，設計互動性高的遊戲關卡，讓在場遊玩的學童大呼過癮，家長紛紛帶著孩子們體驗投籃儲能、跑步發電、巨型俄羅斯方塊節能拼圖等遊戲，並跟著攤位的大哥哥大姐姐們一起闖關互動。經濟部能源局也表示將持續辦理兼具結合能源、親子及生活趣味元素之活動，推廣永續愛地球的理念。

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