HBL預賽竹市圓滿落幕　光復籃猿全勝晉級

▲光復高中21日對決東泰高中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽11月22日於新竹市立體育館落幕，衛冕軍光復男籃今年也不負眾望，在市民及親友團加油聲中，以三戰全勝之姿晉級12強，而新竹高商女子籃球隊也保持不敗戰績，於預賽中搶下隊史首張甲級門票，雙雙瞄準12月複賽。新竹市代理市長陳章賢表示，「過程沒有奇蹟，只有累積」，感謝光復籃猿去年拿下隊史、市史首座冠軍，以及新竹高商完成乙組三連霸紀錄，激起市民對籃球的熱愛，並祝福兩隊在本屆賽事都能再創佳績！

陳章賢表示，107學年度HBL資格賽首度移師新竹市立體育館舉辦，那年光復高中首次挺進HBL四強、奪下殿軍，打破新竹市球隊歷年紀錄。3年後，光復高中成功奪下校史首冠，也創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史最佳紀錄。

此外，奪下乙組三連霸的新竹高商女籃，今年首度挑戰女子甲級賽事，在「最佳教練」總教練陳姿汶帶領下，提早在10月的預賽中以B組第一不敗之姿，率先晉級12強預賽，寫下隊史、市史「雙新猷」；陳章賢代理市長期許選手們延續氣勢，12月於高雄複賽再創佳績，市府會當新竹市球隊最佳後盾。

陳章賢指出，前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內重視體育扎根，新竹市立體育館2017年協助辦理世大運，投入逾3000萬元進行整修，包含球場地板、廁所及排水、無障礙電梯、空調設備及全館線路檢修等，提升至符合國際賽事規格，並舉行中華男籃菁英對抗賽、世大運籃球賽、SBL超級籃球聯賽等。

他說，市府積極爭取由新竹市立體育館接棒辦理HBL男子組預賽，除可讓光復高中籃球隊能夠在自己主場出賽外，也讓市民朋友們能夠在新竹看到各參賽隊伍風采，掀起新竹市籃球熱潮。

光復男籃教練陳定杰表示，每一屆都有不同的旅程，過去連五季晉級8強，再連三季打進四強，今年拚冠軍連霸，他經常提醒選手「挑戰隊史、挑戰連霸，要珍惜能夠挑戰的機會」，這也是他對球隊的期許。對於隊員們預賽的表現，他直言：「目標不只是3連勝，壓球還不夠積極，希望12強賽事能再強化，讓表現越來越好」。

備受注目的中鋒鄭名斈與去年新人王謝銘駿，兩人今年暑假皆赴美移地訓練，在本賽季肩負重責大任。鄭名斈說，出國這段期間獲益良多，看見許多身材高大的球員，在外線投射能力也非常優秀，他對自己期許也高，力求扎實做好每個細節，「每個階段所面臨的挑戰都不一樣，一步步把它做好，希望自己都能夠全力以赴、持續進步。」

新人王謝銘駿則在赴美期間強化身體對抗性，深深感受到「天賦沒有比別人好，只有把細節做得更好，才有機會超越！」。他說，去年自己還只是板凳球員，今年變成主力球員，身上背負著攻防壓力，因出國受訓，少了與隊員磨合機會，自己還在努力適應角色當中，相信後面的比賽會越打越好。

市府指出，光復男籃19日對上成功高中，中鋒鄭名斈拿下23分、12籃板，以92比55拿下首勝；20日對戰海星中學，新人王謝銘駿豪取全場最高19分，以109比58拿下二連勝；21日對決東泰高中，隊長王威翔在第四節連續投進2顆3分球，將落後比數超前，最終以85比80險勝，獲預賽三連勝晉級12強。

市府指出，本屆HBL參賽隊伍數來到史上新高，高、國中男女4組合計77隊參賽，打破歷年參賽數，HBL男子組預賽16隊分為四組，目前，男子組有竹市私立光復高中確定晉級，而首次挑戰女子組甲組賽事的新竹高商順利搶下門票，12月21日至27日將在高雄舉行12強複賽，相關賽程可參閱https://reurl.cc/EXoYnR。