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竹市特教學生美展即日開展　鼓勵孩子透過藝術展現自我

▲教育處長賴榮光代表出席活動頒獎。（圖／新竹市政府提供）

▲教育處長賴榮光代表出席活動頒獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市111年度特殊教育學生美展即日起至11月20日，在新竹市演藝廰展出，共展出91件得獎作品，透過畫作看見孩子們眼中不一樣的世界，香山高中沈生利用作品《自由》表達對自己的期許、生命鬥士彭生《愛你點點點》則畫出對爸媽的感謝。新竹市代理市長陳章賢表示，市府今（111）年挹注特教經費達6.09億元，占總教育經費5.69%，高特教法所規定5%比例之外，持續提供身心障礙學生所需要的學習資源，打造友善融合城市。

陳章賢表示，在前市長林智堅與前副市長沈慧虹帶領下，市府積極推動「早療三支箭」，自107年起提高早療補助為全國最高；其次為提升特教人力，特教助理員由72位增加到189位、特教教師則由191位增至241位，讓師資與照顧人力更完善；最後為率桃竹苗之先創辦首座公設民營專業早療機構，今年2月正式啟用，依孩童需求量身打造課程，逐步完善早療照顧資源。

此外，新竹市今年也通過修正「新竹市補助各校(園)兼任鐘點特殊教育助理員實施計畫」，自111學年起，凡於新竹市服務超過3,201小時之助理員，每小時薪資可比基本工資多1.1倍，調薪10%，為全台第二、非六都首座為辛勞特教助理員調薪的城市。

新竹市政府教育處長賴榮光代表出席活動頒獎，他表示，「繪畫」是特教生與世界溝通的橋樑，將千言萬語寄託於畫畫中，市府已連續18年辦理特教學生美展，提供給特殊孩子一個自我展現的舞臺，鼓勵特教孩子透過藝術展現自我，「在藝術的世界裡沒有你我、沒有障礙。」

榮獲高中乙組漫畫類第一名的香山高中沈生，透過四格漫畫《自由》來表現內心世界，直指自己的情緒如同變色龍一樣敏感，藉由皮膚顏色變化來表達內心情緒，渴望自己可以克服情緒行為障礙，並與情緒共舞。

繪畫類國小高年級甲組第二名的西門國小彭生，是位罕病兒童，小小年紀已戰勝數次手術、氣切、胃造口，身上有著大大小小的勝利勛章，但她依然熱愛上學，努力珍惜度過生命中的每一天。彭生她戴著重重的眼鏡及雙耳助聽器，在老師指導下繪出《愛你點點點》，表達對爸媽表達的感謝。

繪畫類國小高年級乙組第二名的高峰國小陳生，在幼兒園時被鑑定為發展遲緩，卻讓老師意外發現他畫畫天賦。陳生說，在他有記憶以來，就喜歡把物品排列整齊，尤其是玩具車，讓他特別有安全感，因此選擇以車子為主題的畫作《警察抓小偷》。

教育處說明，新竹市特教美術比賽與展覽自民國94年起辦理，提供身心障礙學生展現藝術才華的機會，也鼓勵一般學生表達對身心障礙同學的友愛之情，本屆美術比賽分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，徵稿對象包含特教生及一般生，約500件作品參賽，經評比後展出91件得獎作品，開幕式由承辦學校南華國中太鼓熱鬧演出，並邀請得獎同學發表創作心路歷程，場面溫馨勵志。

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