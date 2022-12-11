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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸禁農漁產品改銷日本？　謝長廷強調品質：硬要靠人情有限

▲▼ 謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／翻攝自謝長廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸禁止台灣的農漁產品繼石斑之後，又再傳出水產、甚至沙士、啤酒和金門高粱都被禁，台日關係協會會長蘇嘉全指可以儘快銷往日本，而駐日代表謝長廷11日受訪表示，銷日要靠東西本身的品質，硬要靠人情有限，例如台灣鳳梨連芯都可以吃，而石斑魚「龍虎斑」仍需業者和政府想辦法推廣。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今天在圓山大飯店舉辦「台日關係永續論壇」，台日雙方的國會議員及學者專家與會，包括謝長廷、蘇嘉全，以及近日訪台的日本眾議員萩生田光一與會。

謝長廷今天下午受訪說，不能太依賴中國，中國或許有時候價錢很好，但價錢太好也不好，代表處近年處理過香蕉、鳳梨、石斑魚、釋迦的問題，有些可以很快成功，像去年鳳梨外銷金額是原來的7、8倍，但這要靠東西本身的品質，硬是要靠人情也是有限，例如日本發現台灣鳳梨連芯都可以吃，去年中國突然禁止鳳梨進口，當時日本從國會到業者，包括日華懇會長的故鄉岐阜縣，上千家通通購買。

謝長廷也舉例，像台灣出口的石斑魚「龍虎斑」，以前農委會曾經舉辦試吃會，介紹料理方法，但因為日本的魚選擇很多，不一定要選擇龍虎斑，就要靠業者和政府來想辦法協助推廣。

媒體另關注，謝長廷昨稱中國現在經濟有問題，外匯不夠，所以禁止不是最必要的品項的說法，對此，謝分享自身觀察指，中國的外銷遇到困難，尤其現在很多國家抵制，導致外匯有問題，因此他們就會有優先順序，認為此舉對台灣是一舉兩得，一方面可以減少美金流出，一方面可以干擾台灣，這是也有很多人這樣講，那當然他沒有問中國國家主席習近平「不知道」。

此外，對於媒體關心日本未來10年外交防衛基本方針的國家安全戰略3文件，預定於下周定案一議題，謝長廷直言，這要問日本，有時候講會失言。

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