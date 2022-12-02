施正鋒：蘇嘉全接任閣揆可能性高　還有「最後一種情況」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨在九合一大選慘敗，外傳內閣最快將在明年1月進行小改組，內政部長徐國勇有望接任民進黨祕書長，他也在選後將部長辦公室清空。至於閣揆人選是誰，東華大學教授施正鋒推測，前總統府祕書長蘇嘉全的可能性很大，而最後一種情況是蘇貞昌想繼續當任閣揆，或是選總統。

▲施正鋒預測蘇嘉全可能會接任行政院長。（資料照／記者林敬旻攝）

施正鋒在政論節目《庶民大頭家》中提到，每次差不多內閣要改組的時候就人心惶惶，有些人想要上，有些人不知道會不會被換掉，因為政務官被換掉是不用講任何道理的，所以他們心理上要有「隨時走人」的準備。

施正鋒接著說，他覺得比較值得觀察的一點是，徐國勇竟然要去接民進黨祕書長，「那黨主席是誰呢？」他原本以為蘇嘉全要接黨主席，現在看來，蘇可能要接閣揆，黨主席或許會由桃園市長鄭文燦接棒，「小英（蔡英文）還是要鄭文燦來跟新潮流做妥協，不得已的時候才是陳建仁」。

施正鋒認為，選後一堆人出來清君側，好像是在幫賴清德，實際上應該是在幫鄭文燦，因為目前新潮流分成好幾掛，彼此之間的關係很模糊，搞得大家人心惶惶，而且還有最後一種情況，「萬一蘇貞昌他還想繼續當閣揆，或者是進而選總統怎麼辦？大家說沒了，什麼都沒了。」