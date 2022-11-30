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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨中常會今推舉陳其邁代理主席　黨魁補選3人呼聲高

記者黃翊婷／綜合報導

今年的九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席職務，民進黨中常會今日（30日）將共推代理主席人選，各派系有共識推舉高雄市長陳其邁。至於未來誰最有可能接棒黨主席，知情人士透露，屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍、前總統府祕書長蘇嘉全都是可能的人選。

▲▼屏東縣長潘孟安,潘孟安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲潘孟安擔任屏東縣長，有足夠的政治歷練。（資料照／記者徐文彬攝）

民進黨中常會30日將共推代理主席人選，處理嘉義市長選舉、立委補選提名，各派系有共識推舉高雄市長陳其邁。由於改選黨主席攸關2024年總統大選布局，可以說是牽一髮動全身，接下來由誰接棒比較好，綠營各派系都有不同的意見。

▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院正副院長及委員提名人拜會時代力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇嘉全也是可能的人選之一。（資料照／記者林敬旻攝）

根據《自由時報》報導，知情人士透露，新潮流、正國會以及英系已經逐漸聚焦，可能競逐黨魁的人選分別為潘孟安、林佳龍和蘇嘉全，其中潘孟安擔任屏東縣長有足夠的歷練，2024年總統大選黨內呼聲副總統賴清德聲望最高，若由親賴的潘接任，將有利於後續布局。

不過，民進黨內部也有部分人士支持賴清德「親征」黨主席。民進黨立委許智傑27日受訪時直言，潘孟安、林佳龍、前主席卓榮泰都不錯，甚至由賴清德直接擔任黨主席，也是可能的選項之一。

▼林佳龍是民進黨中生代的重要人物。（圖／ETtoday資料照）

林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

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