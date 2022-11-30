潘孟安接民進黨主席？　郭正亮曝：蔡英文「這活棋」可達平衡局面

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，民進黨面臨由誰接任黨主席的新局，前立委郭正亮29日指出，新潮流可能會派出屏東縣長潘孟安，但「蔡英文有一個活棋，就是重新啟用蘇嘉全當黨主席或組閣，才可以創造一個稍微平衡一點的局面，不然這個局面我認為會很難做。」

郭正亮29日於《少康戰情室》中表示，蔡英文有一個活棋，可能她要再重新啟用蘇嘉全當黨主席或組閣，因為這樣可以創造一個稍微平衡一點的局面，「不然這個局面我認為會很難做」。然而郭正亮也強調，「蘇貞昌已經得罪多少人了，還跟立委叫罵，那個鏡頭大家都還記得，這次九合一敗選有一個很大的原因，就是傲慢自大的政府。」

另針對外界猜測「誰會是下任黨主席」，郭正亮透露，目前當然新系還是希望他們的人接黨主席，可是不是賴清德，現在聽到的是潘孟安，因為民進黨的黨主席，影響不分區立委應該還是有相當大的空間，所以他們著眼的是這部分。

不過郭正亮也表示，民進黨內部還是有相當大的力量反新潮流，「如果總統候選人也是你，黨主席也是你，不分區立委最後大部分也是新潮流，那你這樣怎麼整合全黨？所以我是認為，英系的蘇嘉全會好一點。」