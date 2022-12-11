1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日　永不放棄「走出」癱瘓

▲航特部11日替秦良丰慶祝30歲生日。（圖／軍聞社提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

2018年漢光演習因執行反空機降跳傘操演時主傘未開，從約1300呎高空墜地的陸軍特指部下士秦良丰，展現驚人生命力，從昏迷指數3撐了過來，感動國人。今（11日）是秦良丰30歲生日，特指部特三營邀他返營參加慶生餐會，航特部指揮官張台松中將、特指部指揮官邱之峯少將也到場祝賀；而原本被醫院判定終生癱瘓的秦，4年來努力復健，靠著過人毅力跟永不放棄精神，已可在人攙扶下走上台階。

根據《軍聞社》報導，張台松在慶生會中致詞表示，秦良丰的精神，就像特戰部隊永不放棄的精神，也勉勵所有官兵，持續以堅定的態度面對訓練，發揮陸軍強力部隊應有的戰力與毅力。張台松也說，他很感動良丰用這正向的態度面對所有的一切困難。

同為特三營的高立埁在發表感言時特別提及到，過去他因為2019年受特種地形跳傘而受傷，造成腰椎第二節骨折及右腳掌粉碎性骨折，復健過程一度有想要放棄的念頭，但看著身旁持續努力、從未放棄的秦良丰而激勵了自己，雖然現在還尚未完全康復，卻也可以順利行走，回到單位上盡一份心力；高也祝福秦未來也能順利回到崗位上。

▼秦良丰可在人攙扶下步上台階。（圖／軍聞社提供）