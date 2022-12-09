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社會 社會焦點 保障人權

入監前消失！淡水前清潔隊長貪141萬逃亡4年　因貪吃違停落網

記者戴上容／新北報導

新北市淡水警方昨8日中午在聖約翰大學外取締違停時，一名男子連聲抱歉快步要移車，警員赫然發現他是因貪污案被判入監逃亡4年的通緝犯胡銀樹，於是當場將他上銬逮捕歸案。胡銀樹2008年擔任新北市淡水區公所清潔隊前代理隊長時浮報價格，向廠商收取140萬元回扣，還透過「一車兩賣」手法，讓公所多付了232多萬元，2018年被判刑17年，卻在入獄前人間蒸發成為通緝犯。

▲▼ 淡水前清潔隊長胡銀樹貪141萬逃亡4年多，為吃美食違停落網。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水前清潔隊長胡銀樹貪141萬逃亡4年多，為吃美食違停落網。（下圖同／記者戴上容翻攝）

胡銀樹2008年擔任台北縣淡水鎮公所（現為新北市淡水區公所）清潔隊代理隊長時，涉嫌利用垃圾車、傾卸式抓斗車、多功能高壓沖吸清溝車等7項採購案機會，向廠商收回扣141萬5千元，還透過「一車兩賣」手法，讓鎮公所多付了232多萬元。

檢方認為胡毫無悔意，依《貪汙治罪條例》起訴求刑30年，最高法院審理後，判他17年徒刑、褫奪公權6年，並於2018年7月間駁回上訴，全案定讞。後續檢方通知他發監執行時，胡銀樹卻人間蒸發，遭士林地檢署發布通緝。

昨天（8日）下午1時許，現年69歲的胡銀樹將車輛違規停在淡水聖約翰大學前，並走到學校對面享用一間在Google評論上有4.8顆星評價的知名食堂用餐。淡水分局賢孝派出所警員黃裕翔與警專實習生張淯棨恰巧巡邏經過，見到多部車違停在紅線上，於是上前取締。

▲▼ 淡水前清潔隊長胡銀樹貪141萬逃亡4年多，為吃美食違停落網。（圖／記者戴上容翻攝）

胡銀樹見警方取締，趕緊衝到馬路對面，向警方致歉「對不起，我馬上開走」警方要求他出示證件，發現這名男子是遭通緝多年的通緝犯胡銀樹隨後將他解送士林地檢署歸案。

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