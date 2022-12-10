肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

▲南消二大隊等單位舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，吸引大、小朋友一起來參加，十分熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處與南消第二大隊，10日於下營上帝廟旁停車場舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，吸引大、小朋友一起來參加，參加防災知識連連看的民眾都覺得活動非常生動活潑，感到十分新鮮，原來在參與活動過程中，還能學到防災知識，一舉數得。

肌力大挑戰比賽項目的六角硬舉、拉輪胎及環抱假人行走，都是消防人員平常練的項目之一，但70名男女參賽者直呼不容易，讓大家對於消防工作都肅然起敬。

南消第二大隊大隊長丁春能及消友會胡處長指出，非常感謝下營上帝廟提供很棒的場地，給予大家參加活動及體驗結束，另將於2023年1月8日進行決賽並於會後進行頒獎。希望藉由這次肌力競賽及防火防災知識連連看競賽活動，讓大家在活動中學習到消防新知。

消防局長李明峯強調，透過這個有創意的宣導活動，有效提升民眾防火防災知能。如此，遇到災害才能及時應變處置，在短時間內做出正確的判斷，也才能將災害及損失降至最低。

市長黃偉哲表示，消防局舉辦的創意活動，收到非常棒的宣導效果，廣受民眾好評。本次活動結合肌力競賽，一方面可推廣市民養成良好運動習慣，另一方面讓大家了解消防員平時工作之辛勞。最後，「防災重於救災，離災優於防災」，期望藉由此次活動散播防災種子，將防災知識向下扎根。

據統計肌力活動有70人報名，其中男生50人、女生20人，最後進入決賽名單為林邑龍、張友樽、朱向毅、陳奕志、廖坤帝、洪易鼎、余沅鴻、蔡易儒、許閔凱、胡嘉哲、何沅錡、曾昊葳、陳祥和、黃建佳、麥志成、尤韋翔、黃欽鴻、莊博茹（女生）、廖品鈞（女生），合計有28人獲得園遊券。防火、防災知識連連看社會組有143人報名、國小組有55人報名體驗賽；體驗結果在時間內（社會組3:30國小3分）社會組共59人、國小組20人，合計79人獲得園遊券。