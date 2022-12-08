日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會　拜訪南消七大隊

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊，由台灣祀典武廟主委林培火、消防局第七大隊長黃輝林、消友會第七辦事處長陳建翰、義消第七大隊長陳金生代表接見與會。

第七大隊人員陪同青木泰孝等人，參訪台灣祀典武廟及中正分隊，瞭解相關消防燈籠活動辦理情形並互贈感謝狀，深化台日防火防災燈籠交流。

第七大隊長黃輝林表示，台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在市長黃偉哲及局長李明峯的支持，連續兩年成功辦理，獲得熱烈回響，今年懸掛在消防局中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠，於年初元宵節落幕後寄往日本，並於8月6日在群馬縣前橋市赤城山的夏季祭典上盛大展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，更重要的是，透過燈籠傳遞祈福平安之意，盼望疫情早日結束。

今日赤城山夏季祭典執行委員會也帶來日本的參展證明予第七大隊，轉交給本次繪製燈籠的台南市在地學生，感謝台日雙方的熱情參與。

2023年第3屆「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，擴大由台南市消防局主政及消防局第六大隊、第七大隊、台灣祀典武廟的共同規劃下，結合119擴大防火宣導和消防祈福點燈活動辦理，預計有2500顆燈籠展出，同時再加上這次遠從日本寄來的燈籠，一同懸掛在消防局中正分隊，於2023年1月14日再次點亮市區古蹟街道，歡迎市民朋友共同參與。

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消防局第七大隊呼籲市民朋友，近期天氣變化大，家中使用燃氣熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒並留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。