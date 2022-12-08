　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會　拜訪南消七大隊

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊，由台灣祀典武廟主委林培火、消防局第七大隊長黃輝林、消友會第七辦事處長陳建翰、義消第七大隊長陳金生代表接見與會。

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊人員陪同青木泰孝等人，參訪台灣祀典武廟及中正分隊，瞭解相關消防燈籠活動辦理情形並互贈感謝狀，深化台日防火防災燈籠交流。

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在市長黃偉哲及局長李明峯的支持，連續兩年成功辦理，獲得熱烈回響，今年懸掛在消防局中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠，於年初元宵節落幕後寄往日本，並於8月6日在群馬縣前橋市赤城山的夏季祭典上盛大展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，更重要的是，透過燈籠傳遞祈福平安之意，盼望疫情早日結束。

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日赤城山夏季祭典執行委員會也帶來日本的參展證明予第七大隊，轉交給本次繪製燈籠的台南市在地學生，感謝台日雙方的熱情參與。

2023年第3屆「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，擴大由台南市消防局主政及消防局第六大隊、第七大隊、台灣祀典武廟的共同規劃下，結合119擴大防火宣導和消防祈福點燈活動辦理，預計有2500顆燈籠展出，同時再加上這次遠從日本寄來的燈籠，一同懸掛在消防局中正分隊，於2023年1月14日再次點亮市區古蹟街道，歡迎市民朋友共同參與。

▲日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會委員長青木泰孝，率7名日方人員首次來台南拜訪台南市消防局第七大隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南請市民朋友持續關注消防局第七大隊粉絲專頁(搜尋台南市政府消防局第七救災救護大隊)，將會提供最新的消息，敬請期待。

消防局第七大隊呼籲市民朋友，近期天氣變化大，家中使用燃氣熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒並留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／「女籃魔獸」獲釋！　美俄交換囚犯
林俊傑演唱會舞台「遭大風吹垮」　現場慘狀曝光
男生愛傳GG照調情？　研究揭2動機
「Apple Car」最新爆料！售價出爐了
鸕鶿來台過冬「基隆河吃到飽」　吃掉45萬尾魚罕見畫面曝光
快訊／高雄死亡車禍！　嬤載2孫天人永隔
診間狂貼5張「在看診勿敲門」　醫生本尊回應了
快訊／桃園7106戶大停電　台電搶修中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北鮮嫩貢寮鮑產季到　限定「貢鱻餐盒」預購開跑

日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會　拜訪南消七大隊

台中市府文宣憑空冒「台鐵梧棲站」挨批　研考會：誤植已修正

2023台南好YOUNG耶誕跨年活動親子活動　最終場12月10日總爺辦理

傳達職人精神　「草屯百工之夜」周六登場

中橫公路西寶路段實施邊坡工程　每日半點放行10分鐘至年底

2022高山茶都嘉義茶博會12／10登場　為期8天體驗茶時尚

彰化最富鄉長換人...過年領2千大紅包恐跳票　老鄉長曝1妙招

毒販赤腳逃跑致腳底多處受傷　女警追緝束手就擒！

竹市2022感恩季超強陣容　八三夭樂團、Ozone不容錯過

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

寶可夢球鞋能出招對戰！　皮卡丘放電、傑尼龜噴水

新北鮮嫩貢寮鮑產季到　限定「貢鱻餐盒」預購開跑

日本群馬縣前橋市赤城山夏季祭典執行委員會　拜訪南消七大隊

台中市府文宣憑空冒「台鐵梧棲站」挨批　研考會：誤植已修正

2023台南好YOUNG耶誕跨年活動親子活動　最終場12月10日總爺辦理

傳達職人精神　「草屯百工之夜」周六登場

中橫公路西寶路段實施邊坡工程　每日半點放行10分鐘至年底

2022高山茶都嘉義茶博會12／10登場　為期8天體驗茶時尚

彰化最富鄉長換人...過年領2千大紅包恐跳票　老鄉長曝1妙招

毒販赤腳逃跑致腳底多處受傷　女警追緝束手就擒！

竹市2022感恩季超強陣容　八三夭樂團、Ozone不容錯過

快訊／美國「女籃魔獸」獲釋！美俄交換囚犯　拿軍火商換人

5家期貨商可加發股票股利！　金管會鬆綁門檻

賴清德投入黨主席選戰　高嘉瑜喊改革開始：民進黨最後的絕地武士！

新北鮮嫩貢寮鮑產季到　限定「貢鱻餐盒」預購開跑

金融業今年僅吃2億多罰金　創近四年新低！

中聯航運與安通結束聯營合作達成友好和解　和解金4.7億人民幣

中資公司「被美列黑名單」竟拿下加拿大警方合約　杜魯道承諾徹查

男生愛傳GG照調情？研究揭2動機「以為女生喜歡」　還能評估1件事

「Apple Car蘋果電動車」傳售價落在300萬左右　延後至2026上市　

石知田不藏了！分享最赤裸的自我　靠「金手指」新身份上國際舞台

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

桃園即將換黨執政　水果月曆發送分顏色

南警查獲車手、酒駕案

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

郭再欽指控陳亭妃自編自導抹黑民進黨

南警聯手友軍破獲大麻毒品案

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

黑金疑似操控台南議長選舉

張善政免費國中小營養午餐政見　國民黨團幫兌現　

警環監聯合稽查137車

永芳鐵鍊獲勞動部肯定

安平警實施威力掃蕩臨檢　

消防隊摸黑找路揹受傷女山友下山平安脫困

更多熱門

相關新聞

若仍民主自由　日本前副防衛大臣：日本可能承認台灣是國家

若仍民主自由　日本前副防衛大臣：日本可能承認台灣是國家

有關日本立憲民主黨眾議員要求日本首相岸田文雄，應表態不支台灣獨立一事，日本前副防衛大臣中山泰秀8日抵台訪問時表示，若台灣能繼續保持民主自由的體制，將來非常有可能被日本承認為國家。

南消二大隊消防肌力競賽高額獎金等您拿

南消二大隊消防肌力競賽高額獎金等您拿

最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

南消聯合南部6縣市舉辦呼吸暨超音波工作坊

南消聯合南部6縣市舉辦呼吸暨超音波工作坊

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

關鍵字：

日本群馬縣前橋市赤城山夏季南消七大隊

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

蔡康永「無預警清空微博」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

泫雅分手1周「脫光上半身」！

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面