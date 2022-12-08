提升救護能量　南消聯合南部6縣市舉辦呼吸暨超音波工作坊

▲台南市消防局8日集雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等南部6縣市，舉辦EMS進階呼吸照護暨超音波工作坊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局8日集雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等南部6縣市，舉辦EMS進階呼吸照護暨超音波工作坊，由台南市成大醫院及奇美醫院優秀醫師群來擔任講師，提升EMS救護員救護能力，誓要提供民眾更好的救護品質。

醫療科技日新月異，越來越多工具可以輔助醫療救護，更及時地進行病情診斷和治療。台灣面對人口老化，COVID疫情等相關呼吸病狀，EMS從了解患者呼吸的機轉，到EMS救護員可以提供的急救及呼吸機的操作都是需要持續加強的部分。

另EMS救護員在面對創傷患者，身體內臟受傷不明確，導致患者內臟有出血而不知，從而導致對患者的急救送醫的選擇錯誤，救護車導入超音波儀器，將能更適當的評估病患傷情，並提供醫院預做準備，對病患的癒後及急救更有幫助。本次經由課程及實際操作，在提供緊急醫療救護的新知，並提升緊急醫療救護的技能。

消防局局長李明峯除感謝黃偉哲市長平日的支持，並表示因為救護工作與民眾的生命、健康息息相關，台南市在黃偉哲市長支持下，救護車全面配置12導程機，成功救回273件心肌梗塞患者，針對OHCA的急救成功率更提升至31.87％，救回458人，代表台南市到院前緊急救護持續進步。