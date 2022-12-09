秋收季節後野草乾枯　南消籲民眾勿任意燃放爆竹煙火

▲台南市消防局呼籲民眾儘量避免施放爆竹煙火，如非必要，除減少施放數量外，亦應慎選施放地點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

廟會或節慶等活動經常會有施放爆竹煙火情形，甚至一般民眾聚會時也會購買爆竹煙火施放，但如未審慎選擇安全之施放地點及安全之施放方式，就可能會引起火災，台南市消防局呼籲民眾儘量避免施放爆竹煙火，如非必要，除減少施放數量外，亦應慎選施放地點。

近來於台南市麻豆區發生市民烤肉聚會施放爆竹煙火玩樂，不慎引燃廣播電台乾草火災案例，消防局立即派遣2個分隊前往滅火搶救，消防車組到達於廣播電台直立式鐵塔附近草皮發現有紅色火舌竄出，消防分隊長立即指揮所屬部署水線及搭配乾粉滅火器進行滅火搶救，雖火勢迅速受到控制並撲滅，但燃燒乾草熊熊火勢與濃煙、高溫已造成廣播電台天線、鐵塔部分燒損，所幸並無延燒建築物。

消防局調查前述火災案起火原因及相關引火機制後，發現係市民於廣播電台圍牆外道路烤肉聚會，並於該處施放爆竹煙火玩樂，因未選擇適當施放地點，雖然爆竹煙火朝著天空發射，但射出後卻打到電線改變飛行路徑，恰巧掉落於廣播電台易燃乾草上，大片乾草迅速引起燃燒，並隨風勢向直立式鐵塔蔓延。

基於秋收季節後，野草乾枯，消防局提供下列建議提醒民眾，以避免該類型火災發生：一、施放爆竹煙火有一定潛在危險性，請儘量不要施放，如一定要施放請選擇安全之施放地點及安全之施放方式，並少量施放，以降低爆竹煙火火災發生。二、施放爆竹煙火要選擇適當處所，周圍無可燃物，無人群之安全處所施放，避免引燃周圍可（易）燃物。切勿存有僥倖心態，以為不可能發生，其實因施放爆竹煙火引燃之火災案件時有所聞，就是剛好、恰巧引燃周邊可燃物而造成火災。三、施放沖天炮要依使用說明並以適當器具固定往天上施放，不可往水平施放，以免造成人員受傷或引發火災。

四、廟會、節慶最好不要施放爆竹煙火，可以環保爆竹或影音聲響替代，如一定要施放，請少量施放，並購買貼有專業檢驗機構認可標示之爆竹煙火。五、未滿12歲兒童施放爆竹煙火，必須有大人全程陪同，以確保安全。六、請確實遵守爆竹煙火施放前｢五要｣及施放時｢五不｣原則，或可參閱內政部消防署提供之規範。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，秋收季節後，野草乾枯，一旦火勢引燃，藉由風勢助長必定造成大面積燃燒，豈能不慎。消防局李明峯局長亦提醒市民，儘量不施放爆竹煙火，如要施放爆竹煙火時，請少量施放，並確實遵守施放前｢五要｣及施放時｢五不｣原則及適當時間施放，以避免引起火災或造成人員受傷或妨害居家安寧，切勿心存僥倖，以為僅是一時好玩而不會發生。