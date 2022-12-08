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展體能、連防災　南消二大隊消防肌力競賽高額獎金等您拿

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，12月10日於下營上帝廟旁停車場共同舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，預賽於規定時間內完成有100元園遊劵可領，決賽第1名有2萬元禮卷可拿，還可抽APPLE WATCH，吸引對自身體能有興趣民眾報名。

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次的肌力競賽活動內容1次分4站並需於時間內完成，第1站以六角硬舉(男生90公斤、女生70公斤)行走超過15米，第2站為使用雙手拉45公斤輪胎超過15米，第三站是環抱70公斤假人行走超過15米，最後則是將防火防災題目連取正確的答案，超過規定時間外即淘汰。

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12月10日預賽將選出20位選手於2023年1月8日進行決賽。決賽將選出第1名至第10名，第1名將頒發2萬元、第2名1萬5千元、第3名1萬元、第4至第10名各有3千元禮卷可拿(預賽參賽人數未達一百人獎金將減半)。另外將於預賽當天舉辦防火防災知識連連看競賽體驗，將有6個連連看的看板完成正確的連線，於規定時間內還有200元園遊劵可領；正式決賽當天將選出各組的第1名至第10名，社會組第1名將頒發5千元、第2名3千元、第3名2千元；國小組第1名將頒發3千元、第2名2千元、第3名1千元，第4至第10名各有5百元禮卷可拿。

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長丁春能及消友會胡處長指出，預賽及體驗結束後，將於2023年1月8日進行決賽並於會後進行頒獎。希望藉由此次的肌力競賽及防火防災知識連連看競賽活動，將防火防災知識融入比賽中，讓民眾藉由連連看方式來認識防火安全知識，強化宣導效果，也拉近消防與民眾距離。

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動，歡迎有興趣民眾報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯強調，預防重於治療，宣導工作永遠是走在救災前面，有效提升民眾防火防災知能才是最重要的根本。如此，遇到災難才能及時應變處置，在短時間內做出正確的判斷，也才能將災害及損失降至最低。

市長黃偉哲表示，消防局每年於農曆年前皆會舉辦各式大型宣導活動，藉由多元化的宣導方式強化市民防災知識讓家家戶戶平安過好年。本次活動結合肌力競賽，一方面可推廣市民養成良好運動習慣，另一方面讓大家了解消防員平時工作之辛勞。最後，「防災重於救災，離災優於防災」，期望藉由此次活動散播防災種子，將防災知識向下扎根。

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