南消防火宣導前進啟聰學校　聽障學子「無聲」中學習超熱情

▲台南市消防局新化分隊，利用台南大學附屬啟聰學校新化校區校慶時，向校內師生實施防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局新化分隊於9日特別利用轄內國立台南大學附屬啟聰學校新化校區校慶時，向校內師生實施防火宣導，由小隊長聶豐明和新化婦宣姊妹、新化義消前往作消防宣導。

聶小隊長等人，宣導解說校園安全、滅火器、室內消防栓、住宅用火災警報器安裝及使用方法、爆竹煙火使用安全注意事項、防範一氧化碳中毒等消防安全之知識、並宣導燃放爆竹時應注意相關事項等。

消防局指出，福利國家思潮逐漸興起，身心障礙福利機構成立，其收容的身心障礙者，如行動不便、聽覺障礙等人員，一旦火災發生，因自主行動力較弱，導致避難逃生困難。

此次啟聰學校防火宣導，在教導聽障學生和一般學校學生迥異，必須考量學生身體方面障礙的不同，而教導不一樣的報案方式和避難方法，因啟聰學校的學生們學習知識時，只能藉由視覺吸收新知，必須仰賴更多的圖像思考及手語或唇語來輔助學習，學習難度遠比一般學生高出甚多，所幸透過老師活潑的肢體語言，加上消防隊們生動的解說，大家從孩子們專注學習的態度，大家都體會到這場防火防災宣導真是「無聲勝有聲」。

消防局第四大隊蔡國保大隊長呼籲民眾，共同關心周圍的聽障者及幼童們居家用火用電安全習慣、居家生活防火安全環境診斷、避難安全無障礙空間等，希望讓民眾能借由參與相關活動進一步強化居家防火安全觀念。