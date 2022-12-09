藍軍酸吳怡農談核電也要問侯友宜　「要不要乾脆加入國民黨？」

▲國民黨今天舉行記者會，強調，王鴻薇主張核二、三延役，是跟進美國「以核減煤」的步伐，確保能源穩定又能減少空污、降低排碳，核二三延役，空氣更乾淨。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇提出核二、核三延役主張遭綠營酸言酸語回應，國民黨今（9）日召開「面對核電，蔡英文、拜登誰說謊？」記者會，強調不是新北市長侯友宜在卡核一、核二廠的核廢料暫時存放措施，另外，民進黨參選人吳怡農面對核二三廠延役問題，回答說要不要去問侯友宜的意見，吳怡農難道毫無主見？「這麼重視侯友宜的意見，你要不要乾脆加入國民黨算了？」

文傳會副主委練鴻慶指出，民進黨對台灣人民說核廢料永遠無法處理，但對新北市卻說核廢料40年後就可以處理，要新北市先暫時儲放核廢料40年，但中央自己都說核廢料永遠無法處理，暫時存放的說法毫無可信度。今天並不是侯友宜市長在卡核一、二廠的暫存措施，而是新北市民拒絕被民進黨欺騙，這也證明民進黨聲稱的非核家園就是一場騙局。

台北市議員當選人楊植斗表示，日本今年已經重啟10座核電廠，歐盟將核電列入「綠色能源」，德國延後廢核時間，全世界主要國家都重新擁抱核能，只剩下民進黨在反核。未來不只是缺電危機，臺灣還要面對全世界的商業競爭、碳稅問題，但蔡英文總統卻只拋出一句「2024之後不是我執政」，面對台灣的困境，難道吳怡農也要雙手一攤，跟著蔡英文的腳步？

對於核二、核三延役，綠營指台電表達不可行，台北市議員當選人詹為元表示，最了解台灣發電困境的，當然就是台電員工。台電工會正式發文，承認「用電需求大增，備轉容量逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術因應，電網負荷猶如走鋼索」，因此呼籲核二、三延役。請問民進黨，還要政治凌駕專業嗎

至於原能會說「延役需要五年前申請」，詹為元強調，事實上這只是行政命令，隨時可以修改，只看蔡英文政府願不願意；吳怡農面對核二三廠延役問題，回答說要不要去問侯友宜的意見，吳怡農難道毫無主見？「這麼重視侯友宜的意見，你要不要乾脆加入國民黨算了？」

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