王鴻薇批松機遷移政策「紙上談兵」　吳怡農：希望批評有建設性

▲吳怡農中吉里捐血活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農8日拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場等政見，被競選對手王鴻薇批評是「紙上談兵」，對此，吳怡農9日回應，自己提供五項具體主張，到現在聽不到她不認同哪一個，只聽得到批評跟謾罵，應具體提出哪個主張不可行，這是可以好好討論的，希望批評是有建設性。

吳怡農昨提出遷建松山機場5項政策內容，第一，2030年桃園國際機場第三跑道完工，就要立刻遷建松機；第二，在2024年總統及立委選舉前政策定案；第三，由中央與雙北市政府成立行政法人專責機構，讓公共利益最大化，立即啟動周邊3000多公頃禁限建區解禁後都市計畫修正研擬工作。

至於松機原址土地要如何利用，吳怡農說，第四，他主張松山機場原址共213公頃、約是8個大安森林公園大小的土地，應全區保留闢建為公園，釋出最大面積，供最多人使用，讓國人能自由使用；第五，要利用松山機場禁限建區，都市更新後新增的回饋容積，興建社會住宅與公共設施。

對於松機遷建的主張被王鴻薇批評不可行，吳怡農表示，想問競選對手，身為松山區的議員，覺得哪個主張不可行，是桃機三跑道完工後不該遷移？還是覺得不該在2024前決定？還是覺得不應該由專責機構做規劃？還是認為213公頃腹地不該做為公園？還是覺得回饋容積率不應該做社宅、公共設施？這是可以好好討論的，希望批評是有建設性，這樣才可以好好討論。

對於藍營質疑，總統蔡英文6年也做不到松山遷建。吳怡農回應，這是身為民意代表職責，必須盡全力協調，爭取中央跨部會同意，不只是交通部、國防部還有地方政府需要整合，解除3千公頃的管制是多麽大工程，橫跨新北市、台北市、基隆市，必須一起面對，2030年桃園機場第三跑道完工就要到了。

至於是否擔心松機遷移政策成空頭支票？吳怡農表示，這項政策是必須努力方向，選民看的就是民意代表願意爭取什麼樣的政見、發展，松機20年前或許沒有條件遷移，但隨著桃園機場第三跑道即將完工，必須一起面對。

吳怡農指出，工程如此浩大、攸關台北市民權益，當然要把公共利益最大化，這項議題討論需要花很多年時間，必須從現在開始。

至於是否跟王鴻薇辯論相關議題，吳怡農表示，自己提供五項具體主張，到現在聽不到她不認同哪一個，只聽得到批評跟謾罵，應該來一些建設性的討論。