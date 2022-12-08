整台都進去了！雲林翁打錯檔油門一拜　倒退嚕衝戲棚驚險影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉昨（7）日上午發生一起自小客車自撞事故，一名81歲林姓老翁於市區欲駕車返家，疑因恍神打錯檔、倒車直接衝撞廟旁戲棚，幸當時周遭無人，僅戲棚架些微傾倒，老翁受到驚嚇，無人員受傷。警方表示，林翁持有正常駕照並無酒駕，事故係因人為亦或機械故障仍待調查釐清。

▲雲林莿桐鄉81歲老翁駕車，不慎自撞戲棚，幾乎整台車塞到戲棚下，幸未受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，本案經查，係一名81歲林姓老翁，獨自駕車外出吃完早餐後離開時，疑因恍神，錯打檔位直踩油門並直接倒車，撞進宮廟前臨時搭設之戲棚，駕駛人並未受傷，經警訊調查並觀察無礙後自行返家，肇事車輛後車燈及車頂受損，戲棚鐵架毀損，戲棚內無工作人員，亦未造成其他人員受傷。

五組組長蔡忠翰表示，肇事老翁經警方施以酒測，並無酒駕情事。警方將進一步釐清有無其他如機械故障等因素釀成事故。另，依照交通部公路總局頒布規定，年滿75歲以上高齡駕駛人，首次考領駕駛執照有效期限為3年，3年後駕駛人必須通過體格檢查及認知功能檢驗合格，才可以換發駕照，經調查林姓老翁領有合格駕照。

斗六警分局呼籲，人體各項感官會隨著年齡增長而老化退化，直接影響駕駛行為，家中若有超過75歲以上年長者，建議多搭乘交通運輸工具，或由家人接送外出，若有駕車需求也最好有人陪伴，以減少獨自駕車，發生危險的機會，確保大家用路的安全。

▲雲林莿桐鄉81歲老翁駕車，不慎自撞戲棚，幾乎整台車塞到戲棚下，幸未受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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