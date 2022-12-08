五星級酒店房間分裝毒品...貼「不准打掃」　警上門抄出巨量槍毒

記者鄧木卿／台中報導

台中警方經長期跟蒐，昨天兵分7路同步搜索，共查獲2件、9人、13支長短槍，以及數公斤海洛因、博弈機房，其中羅姓主嫌等6人租用知名的五星級酒店的房間作為毒品分裝場，房門還標示「內有重要物品、不准入內打掃」，因此飯店人員都不知情，警方表示，年關將近，將全力掃黑、肅槍、緝毒及打詐，讓民眾安心過好年。

▲▼台中警方破獲租用五星級酒店作毒品分裝廠的案件，查獲長短槍13支，副市長陳子敬主持破案記者會。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市刑大及豐原分局等單位獲報，40歲的羅姓主嫌及許姓男子等6人，租用五星級酒店作為毒品分裝、販毒場所，擔心交易時發生黑吃黑，羅嫌身上常帶著3把手槍防身，警方昨天趁羅嫌等人搭電梯離開時，一擁而上制伏，並在房間內查扣海洛因（92.34）公克、安非他命（65.71公克）、愷他命（1215.01公克）、大麻（5.57公克）、毒品咖啡包（127公克）、毒品原料（甲氧麻黃酮1948公克）、不明粉末（5.13公克）、不明藥粉4罐及分裝器具。

警方又在大雅地區一處貨櫃屋查獲長槍3支、短槍2枝、電擊槍1枝、子彈86顆，槍機1個、防火罩1個、戰術托把2個、消音器1個、滑套2個、槍枝零組件2包、彈殼4包、彈頭1包、子彈半成品1包、霰彈槍彈殼3盒又3個、底火3盒、砂輪機2台、電鑽4台、鉗子4個、手鋸2把、刷子2把、通槍工具1組、砂輪片20片、砂紙6張、棉質手套2副、潤滑油1罐、針車油1罐、甲苯1罐、銼刀3組、壓模機2組、鐵鎚1支、偽造車牌2片等大批改造工具，如同一間小型軍火庫。

此外，該犯罪集團亦涉嫌經營網路博弈機房，專門向大陸人推銷各種博奕，查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金47萬餘元。

另一案是由刑大偵七隊偵辦的槍毒案，警方跟監發現48歲的鍾姓男子和50歲蕭姓男子外出毒品交易時都會帶槍防身，鍾男帶著1長槍、1短槍，蕭男則是2短槍，2人在外用完餐後，還會再帶一個便當，令人不解，後來攻堅時才得知，屋內還躲藏1名54歲的陳姓男子，陳男因為毒品和藥事法，被判19年5月，分別被新竹、桃園地檢署發佈通緝，陳就躲在房間內長達4個月。

警方在鍾嫌承租處查扣海洛因31.53公克、安非它命35.67公克、毒品咖啡包2.77公克、FM230.73公克，子彈120顆、現金9萬餘元，全案依槍砲毒品等罪嫌送辦。