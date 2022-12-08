遊覽車闖機車道卡5公里原因曝　司機技術超強「車身只輕微擦傷」

記者唐詠絮／彰化報導

一輛遊覽車(6)日中午從平面道路開上台74線中彰快速道路時，司機誤把車子開進機車道，整輛車被塞的緊緊的、後方又有機車車潮湧入，駕駛只好硬著頭皮一直開，烏龍行徑引發網友熱議。今天他大搞烏龍的原因終於曝光，原來是他把車子開到彰化修好無線電返回台中時，誤信導航才會走錯車道。驚人的是，他沿著慢車道開了5公里，車身居然只有輕微擦傷，鈑金只要兩千元，也不用因為損壞護欄賠償。

▲遊覽車誤闖台74線機車道。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

據悉，該名柯姓駕駛(約50歲)，是台中市1間遊覽車公司的新進員工，（6）日上午安排要到彰化修理無線電，回程時大約中午時分，因誤信導航，將車開進台74線中彰快速道路的機車道內，整輛遊覽車卡在機車道上，後方的機車騎士看了全傻眼，也只能跟在後面慢慢騎，就有騎士錄影後PO網。

▲遊覽車誤闖台74線機車道。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

有網友將影片拍下傳到LINE群組《彰化踢爆網》，影片中可看到遊覽車在狹小的機車道中行駛，還因卡到左右水泥分隔島不斷左右搖晃，讓後方機車騎士不禁大喊「太扯了！」網友嘲諷「有夠天兵……是以為今天是騎機車上路嗎」，也有人緩頰認為司機應該是路不熟走錯車道，「沒人會故意開上去，將車子鈑金弄壞吧。」

彰化警分局快官派出所長呂皆慶指出，經追查，遊覽車於6日12點50分左右行駛於中彰機車道，已嚴重影響用路人安全，根據道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定，遊覽車行駛公告禁行路段，可處900元以上1800元以下罰鍰。