高雄廚師恐嚇王鴻薇獲交保　曝跟「陸一特」有關...高虹安也中槍

記者劉昌松／台北報導

台北市議員王鴻薇服務處接獲恐嚇電話，歹徒揚言「再提到黑道就開槍」，台北市信義分局循線逮捕住在高雄的自助餐廚師蔡瑞林，經台北地檢署檢察官訊問後，依妨害自由罪嫌，諭令5萬元交保並責付妻子，蔡重獲自由後大吐苦水，他不滿國民黨擋住他「陸一特」的賠償，並希望王鴻薇好好選立委，不要提黑道，黑道也有好人，蔡情緒激動地把「王鴻薇」講成「高虹安」。

▲高雄男子蔡瑞林恐嚇台北市議員王鴻薇，被檢察官諭令5萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

蔡瑞林帶著「陸一特」的帽子，一離開北檢法警室見到記者就說：「我不是民進黨，但是我有訴求，我的陸一特為什麼沒有錢發，沒有賠償？就是國民黨把我們擋住，國民黨不給我們，我不服」，另外對於打電話恐嚇王鴻薇部分，「我做這種事情，真的是因為高虹安(應是王鴻薇)亂講話，她要好好選舉，他要選立委沒關係，但是不要講黑道，讓我不服」。

為蔡瑞林辦保的妻子此時上前不斷阻止，要蔡「好了不要講了」，蔡仍繼續說：「她要好好的選舉，為什麼要講到黑道，黑道也是好人，但是國民黨給我抹黑別人，不會自己想想」。

王鴻薇服務處6日下午接獲恐嚇電話後，當晚就檢附電話錄音向警方報案，警方根據電信紀錄，7日動身前往高雄，逮捕涉案的65歲蔡男，經查，蔡男因政治立場狂熱加上特定的政治立場，本身也有恐嚇前科，近期則在自助餐店當臨時廚師。

蔡男遭警方逮捕時辯稱，因為不滿王鴻薇經常在電視上批評時政，一時氣憤才會打電話到服務處謾罵；警方初判是蔡男是一名政治立場偏激的狂熱者，將他逮捕後帶回北市信義分局，依妨害自由送辦，檢方訊後諭令5萬元交保。