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好市多豬腳骨頭別丟！他翻垃圾桶撿回來　1功用驚豔全場：根本天菜

▲▼ 好市多,人潮（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多（Costco）商品物美價廉，熟食區美食更是吸引許多消費者搶購。一名網友表示，最近家裡買了好市多豬腳，他吃完肉後就把骨頭丟掉了，沒想到媽媽卻要他撿回來，事後才知道原來豬腳骨頭還能拿去熬湯，味道「一級棒」。文章曝光後，網友紛紛表示「我也會！味道真的超讚」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近家裡買了好市多豬腳，把肉都吃完之後，他沒有多想就把骨頭丟掉了。沒想到勤儉持家的媽媽瞬間變得超級激動，還要他馬上去翻垃圾桶，讓他相當傻眼，「挖出來又能怎樣！難不成還要吃嗎？」

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但原PO下秒還是聽了媽媽的話，隨即將剛剛丟掉的骨頭撿回來，才知道原來對方是打算把德國豬腳的大骨拿去熬湯。之後他嚐了一口也覺得相當驚豔，直呼「真的一級棒」，如果配料「酸菜」還有剩的話，也可以加進湯裡面，「聽媽媽的話不會錯的」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多德國豬腳是不少人的最愛。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少網友看到後紛紛留言表示，「我都留著煲湯」、「用來熬湯是真的讚」、「也可燉蘿蔔湯」、「就跟烤雞一樣，買回來後肉吃一吃，骨頭留著熬白菜滷，很讚」、「真的，熬過變豬白湯」、「你真的差點浪費，我最期待的就是煮湯這一趴」、「這個丟到酸菜白肉鍋裡面，根本是天菜」、「切下肉後骨頭冷凍，燉湯的時候拿出來一起燉」、「我都是把皮肉剃一剃，骨頭留起來熬湯，味道超好的，也不用再放鹽」、「這大骨已經沒有血水了，熬得夠久的話，濃濃的湯汁煮湯真的一級棒」。

也有人分享，「鄰居都會留著熬粥」、「骨頭熬湯，加胡蘿蔔丁、西洋芹，馬鈴薯塊、酸菜、一些豬腳肉片、黑胡椒，變成一鍋香噴噴的好湯」、「高麗菜、芹菜、紅蘿蔔、洋蔥切一切，有心的話，再加上德國香腸，就變成德國燉菜了」、「豬腳骨熬湯，再加豬腳旁的酸白菜跟五花肉！又是一道火鍋」。

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