妹子逛好市多「隨手1舉動」驚覺推車有危險！資深會員：收據很重要

▲好市多結帳後的收據其實相當重要。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

美式商場好市多（Costco）商品物美價廉，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處，一名年輕女子表示，她近日到好市多購物時，隨手將推車放到一旁後就開始認真挑選商品，結果被一名婦人提醒後才想到，推車裡有已經結帳的商品，若被有心人士拿走，對方是可直接離開賣場的，讓她驚呼「我真的是太粗心了」。

一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她近日到好市多挑選酸白菜鍋，並將推車隨意擺放在走道旁，正當她把注意力都擺在眼前商品時，突然被人拍了一下，回頭才發現一名婦人正幫她顧推車，並好心提醒，「小姐啊！妳這3罐結過帳的要顧好，被有心人士拿走會欲哭無淚喔！」

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原PO聽了後頓時恍然大悟，這才想到有3罐已結過帳的保健食品和其他未結帳的商品都一起擺在推車裡，如果被人拿走，對方是可帶著保健食品直接走出賣場的，想到這她也不禁感嘆，「我真的是太粗心了...之後一定會記得把結帳過的商品收進包包。」

▲原PO將已結帳的保健食品放在推車裡。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「藥局我都最後才去，不然真的要顧好」、「外面冷冷的，心裡頭暖暖的」、「阿姨人真好」、「媽媽的愛，大心」、「我也都會放在車裡欸，下次真的要記得收起來」、「真的要小心謹慎啊！連購物袋都會不翼而飛」、「我都是最後才去買保健食品，比較不用顧」。

另外，也有資深會員提醒，「把結過帳的收據收起來！請收銀台不要黏在瓶身，就算被拿走再去架上拿回來就可以，不損失」、「結帳後的物品，記得帳單另外收好，東西被偷了，Costco會再給你一樣的東西」、「我去買東西，結帳後購物車都隨便停。但是購物清單一定隨身帶著，就算整台物品被A走，Costco 也會先賠我，再去找小偷」。

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