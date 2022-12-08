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好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！會員嚇：差點也做了

▲▼ 好市多,國泰聯名卡,會員卡,商務卡（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO快刀剪卡後，發現聯名卡明年8月才終止合約。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「超狂超前部署！」一名男網友噴笑自曝，他心血來潮把好市多聯名卡「亂刀剪卡」，豈料下秒悲劇了，原PO發現國泰明年才終止合約，只好自嘲「整個很有效率！」文章曝光後，也釣出網友驚呼「我也差點直接剪了！」對此，有會員提醒，剪卡後依舊能用APP電子卡，若確定不想用了，務必告知客服停卡才行。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》自曝一樁糗事，不太常逛賣場的他，日前得知國泰聯名卡不合作了，「所以沒想太多直接剪卡」，結果再追查易主時間，「才看到明年10月（正確應為2023年8月7日）。」

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看著自己做出無法挽救的蠢事，原PO也哭笑不得直呼，「明年再去富邦辦吧，我其實笑到現在哈哈哈哈哈...不知道當時發了什麼神經，整個很有效率。」

文章曝光後，一票網友也噗嗤笑虧，「你省很大」、「那就讓家裡的冰箱好好休息8個月吧」、「真的忍不住，用現金也可以啦」、「沒事，替自己省錢是好事」、「不等新卡到手就剪了」。

留言串中，也釣出不少會員驚呼，「我也差點這樣」、「我也差點直接剪了，感謝告知是明年10月（正確應為2023年8月7日）」。

另有會員熱心提醒，就算實體卡剪掉，仍可使用電子會員卡，若原PO確定不使用了，也務必打給客服辦理停卡，「打去客服補卡看看，不補卡也要停卡」、「其實有電子卡，很久沒用實體卡了」、「剪卡，還是要辦停卡，否則信用卡的年費照付喔」、「手機可以下載Costco APP，可以連結到國泰支付QR Code，會自動綁回你原本那張聯名卡，又可以繼續刷卡消費，不用實體信用卡，除非你是打到客服停卡」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友建議還要打給客服辦理停卡。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

事實上，好市多國泰聯名卡將在明年8月7日到期，如果會員不想轉卡，同時手上也沒有任何一張國泰世華信用卡的卡友，合約到期後，沒用完的多利金會轉成國泰世華信用卡的刷卡金，因為沒有辦法折抵，就會掛在帳上，一年內只要有申請任何一張國泰世華信用卡，這些轉換的刷卡金都可以折抵消費金額。

另外，國泰也積極留住270萬名卡友，若卡友願意轉換CUBE卡，須注意信用卡年費問題，以及記得多1步驟申請電子帳單，否則日後恐收到1800元的年費日前有網友提醒，「要年費，或是年刷滿12次及辦理電子化帳單就不用年費」、「使用CUBE卡必須同步申請使用電子帳單，不要申請紙本帳單，不然會收使用年費1800元！注意，其實電子帳單很方便」。

根據國泰CUBE卡官網指出，首年免年費，次年起1800元，但申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合任一條件就獲得「免年費門檻」。

▼CUBE卡年費規則。（圖／翻攝國泰官網）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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