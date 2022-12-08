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梅西「最信任的他」將傷癒復出！　阿根廷晉級4強機率曝光

▲▼阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

▲梅西開心跳到迪馬里亞（Ángel Di María）身上。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃8強賽即將開打，阿根廷將在10日凌晨3時（台灣時間）對上荷蘭，外界皆看好阿根廷能順利挺進4強，且好消息是，足球天王梅西最信任的戰友迪馬里亞（Ángel Di María）傷勢好轉，目前已投入練習，預計8強賽就能上場。外國網站也看好，阿根廷擊敗荷蘭的機率為58％。

▲▼阿根廷前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

▲阿根廷背號11前鋒迪馬里亞。（圖／路透）

根據《ESPN》報導，現年34歲的中場大將「天使」迪馬里亞和梅西（Lionel Messi）同梯，兩人交情相當好，但他在小組賽最後一輪時受傷，導致16強賽無法上場，教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）當事未透露受傷狀況，只在缺少一名主力的狀況下，測試了其他進攻陣型。

▲▼阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

▲阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

不過最新消息指出，迪馬里亞傷勢好轉，目前已恢復訓練，有機會在8強賽中出場，斯卡洛尼也為此嘗試了2套不同的先發陣容，希望能分擔梅西的進攻重任，確保阿根廷今年能如願完成梅西足球生涯的最大遺憾，在世界盃「最後一舞」中奪下大力神盃。

根據外國網站分析，在接下來的8強賽事中各隊晉級機率為，克羅埃西亞23％、巴西77％、荷蘭42％、阿根廷58％、摩洛哥32％、葡萄牙68％、英格蘭52％、法國48％。

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