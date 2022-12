C羅「黯然坐板凳」14年來首度沒先發　親姊怒轟教頭：羞辱人！

▲ C羅16強淘汰賽未獲先發,姊姊為他打抱不平。(圖/路透、翻攝自IG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

卡達世界盃是葡萄牙足球天王C羅(Cristiano Ronaldo)世足最後一舞,小組賽表現卻差強人意,16強淘汰賽對陣瑞士竟未先發,是他14年來首度在大賽坐板凳,直到第74分鐘才替補上陣。C羅的姊姊對此十分不滿,發文點名教頭桑托斯(Fernando Santos)公開指責,C羅過去貢獻許多卻受到這般待遇,簡直是在羞辱人。

葡萄牙7日迎戰瑞士,37歲的C羅未獲先發上場,而代替他先發的21歲小將拉莫斯(Goncalo Ramos)一戰成名,單場獨進3球,成為本屆世界盃首位上演帽子戲法的球員,還創下世界盃淘汰賽史上第二年輕「戴帽」紀錄,率領葡萄牙以6比1大勝,順利晉級8強。

WHAT A PHOTO!



Cristiano Ronaldo might not be playing, but he is still the centre of everything pic.twitter.com/QkVLDjv5TG