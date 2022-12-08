C羅「黯然坐板凳」14年來首度沒先發　親姊怒轟教頭：羞辱人！

▲ C羅16強淘汰賽未獲先發，姊姊為他打抱不平。（圖／路透、翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃是葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）世足最後一舞，小組賽表現卻差強人意，16強淘汰賽對陣瑞士竟未先發，是他14年來首度在大賽坐板凳，直到第74分鐘才替補上陣。C羅的姊姊對此十分不滿，發文點名教頭桑托斯（Fernando Santos）公開指責，C羅過去貢獻許多卻受到這般待遇，簡直是在羞辱人。

葡萄牙7日迎戰瑞士，37歲的C羅未獲先發上場，而代替他先發的21歲小將拉莫斯（Goncalo Ramos）一戰成名，單場獨進3球，成為本屆世界盃首位上演帽子戲法的球員，還創下世界盃淘汰賽史上第二年輕「戴帽」紀錄，率領葡萄牙以6比1大勝，順利晉級8強。

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Cristiano Ronaldo might not be playing, but he is still the centre of everything pic.twitter.com/QkVLDjv5TG — SPORTbible (@sportbible) December 6, 2022

▲ C羅在葡萄牙以5:1大幅領先時替補上場。（圖／路透）

C羅黯然坐板凳的畫面成為媒體關注焦點，引發各界譁然，雖然在第74分鐘戴上隊長臂章替補上陣，表情卻十分微妙，終場也未能打破淘汰賽0進球的魔咒。

他的姊姊阿維羅（Elma Aveiro）顯然對弟弟坐板凳相當不滿，賽後PO出媒體狂拍他在板凳區的照片，在IG發文砲轟桑托斯是偽君子，「是的，C羅不會永遠踢球。很不幸他現在無法進球了，他老了，葡萄牙不需要C羅」，「他所做的一切都不重要，他所做的一切都被遺忘了」，「羞辱一個付出這麼多的人是一種恥辱，你會道歉嗎？」

C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）先前也發文為他打氣，「恭喜葡萄牙！當11名球員高唱讚歌時，所有的目光都落到你身上。沒能在90分鐘內欣賞世界上最好的球員，真是太可惜了！球迷們不斷呼喊你的名字，我希望上帝和親愛的朋友費爾南多繼續攜手，讓我們再被撼動一晚吧！」

桑托斯賽後則解釋，安排C羅在替補位置純粹是戰術考量，也強調自己和C羅關係密切，始終認為他是隊上非常重要的球員，也是世界上最好的球員。而葡萄牙下場比賽對上摩洛哥，C羅是否能回到先發陣容，全世界球迷都在看。

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