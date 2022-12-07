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好食材自帶美食！「花蓮上菜」新書發表　名廚手把手教手路菜

▲▼「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日假縣府大廳舉辦「花蓮上菜」新書發表會。縣府協助花蓮市農會整合花蓮在地優質農特產品，結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜，讓民眾在家即可成就一道健康又美味料理，不但讓下廚變的簡單又開心，也藉由食譜更認識花蓮在地生產好物。

花蓮不但是農業為主的的縣市，同時也是觀光大縣；觀光人口日益增加，對於餐飲的需求不再只是吃飽，而是要追求精緻有特色。花蓮地區好山好水無污染栽種的特色農產品，近年來在縣政府的積極輔導有機及友善耕作並在農民的努力下，消費者對於東部優質好物產已深植心中。

▲▼「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮上菜」這本新書，就是期望透過名人帶路及名廚手藝，採用在地優質農產設計特色食譜並出版上市，讓民眾以簡單方法與製作，成就一道健康美味料理，不但是給予花蓮在地生產好物的支持，同時也對一年四季辛勤耕作農友的最大肯定。

▲▼「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲書中3位美食長期親自傳授每道料理最細膩的廚藝，花蓮縣長徐榛蔚（右一）則擔負起導覽推薦的「美食總長」角色，為每位讀者前導說菜、說四季。

書中除邀請花蓮最擅長以料理創意，表現在地特色食材的兩位知名主廚：花蓮遠雄悅來大飯店行政總主廚高得明、艾斯可菲秘境私廚餐飲總監林仁中，擔任本書的掌廚美食長，親自示範並且傳授每道料理最細膩的廚藝外，也邀請對料理頗具心得的花蓮縣副縣長顏新章，特別演出；花蓮縣長徐榛蔚則擔負起導覽推薦的「美食總長」角色，為每位讀者前導說菜、說四季。

▲▼「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，雖然大家都說「調味料是料理的靈魂」，但更相信「食材」才是「料理」真正的靈魂；因為有了好的食材、對的食材，甚至不需要調度太多的調味料，就能透過像蓋房子般巧妙砌疊，搭配出一道料理魔術般的色香味。細心的讀者必定會發現，三位美食長所演繹的精采料理當中，很多時候動用的調味料，其實主要的只有「鹽和白胡椒粉」而已。原因何在？祕訣就是「自帶美味的好食材」才是關鍵。全書共30道精心規劃的料理，有年節大菜，也有日常小烹，熟手生手都能輕鬆上手。

▲▼「花蓮上菜」新書結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮市農會理事長陳保成也說，花蓮農產品的特色鮮明，已逐漸在國內外市場打開品牌優勢與產品形象，希望藉由「花蓮上菜」這本書，使國人更易瞭解花東好物如何料理，並在三位掌廚美食長逐步教導，與文字照片逐一說明中，更容易上手烹煮花蓮優質食材，更重要是不須過多調味料，就能品嘗到花蓮真正在地的天然好味道。

想要複刻道地的「花蓮味」嗎？歡迎到花蓮走走的旅客與鄉親，在回程時，除身心滿滿的快意外，也別忘了帶些當地最美好的食材回家，延續最有味道的回憶。您也可以透過相關的產銷系統的平台，讓不論在寶島的哪一個角落，都可以隨時輕易就買得到來自花蓮的豐饒物產，讓里山的「好山好水」和所有國人都零距離。
 

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