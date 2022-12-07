煙台正妹棄金融專業自製「創意饅頭」　Q彈萌兔網讚：捨不得吃

記者魏有德／綜合報導

山東煙台一名25歲正妹「媛媛」在抖音上發出自製「創意造型饅頭」的影片，大獲網友好評。影片中，媛媛製作的饅頭用「縮時攝影」的呈現方式，一個個以兔子為主題的造型饅頭在蒸鍋裡膨脹，活靈活現，Q彈的呆萌外型，加上四散的蒸氣，不禁讓看客食指大動、直流口水。

▲煙台正妹創業自製「創意造型花餑餑」。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

《紫牛新聞》報導，山東90後姑娘媛媛發佈在短視頻平台的花餑餑，將這個非遺名產的造型發揮到了極致。在她的作品中，能看到醒獅兔、聚寶盆、福袋、錢兔無量、小兔子等各種精緻的造型，每一個作品都非常好看。

據了解，花餑餑為膠東特有的非物質文化遺產，距今約300年歷史。這種美食與饅頭相比，外型更具創意和特色，個頭也大上三至四倍，具有十足的觀賞性和味道。當地人在過年時會將花餑餑做成吉祥如意的祥龍或鳳凰等造型，演變至今，不少當地人會將創意投入其中，製成極具特色的創意美食。

影片的主角媛媛是山東煙台人，她在大學唸的是金融專業，畢業後曾去整形醫院上班，還當過商場營業員，嘗試過不同工作後，對於寄人籬下的生活不感興趣，這才發現她更喜歡的是自己創業，於是便瞄準了家鄉的特色文化美食「花餑餑」。

媛媛在影片中還分享純手工的製作過程，向外界展示複雜的工藝。透過她的一雙巧手，不同顏色的面團層層包裹，在外皮上刻出醒獅兔的五官，最後放入蒸鍋，遇熱「膨脹」的過程讓很多網友看到口水直流。

媛媛的花餑餑有各種造型，但她仍獨鍾「小兔子」，以兔子為主題發想出各種萌樣的造型，成功吸引外界目光，迅速在網路上爆紅，再加上她的原料皆取自於天然，連上色顏料都是以蔬果汁上色，完全無色素添加，做到真正的綠色健康，一舉打響名號。

媛媛做花餑餑的影片在網路上爆紅後，每天都能接到超千元人民幣的訂單，對媛媛而言，壓力變得更大了，她坦言，不管做什麼行業，只要能做出成績就值得肯定，像很多傳統手藝，就需要年輕人傳承，「這也促使我想把花餑餑做得更漂亮、精緻。」