哪些爆紅商品過氣了？大票人點名「一窩蜂始祖」是它：超瘋狂

▲原PO想到流行美食，第1樣就是雷神巧克力。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些東西曾紅極一時，可熱潮難免會退去。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「那些年爆紅，現在卻過氣的東西」，文中列舉3樣，包括「雷神巧克力」、「胖老爹」、「髒髒包」，留言一片熱烈討論，也引來網友直嘆，「現在回頭看，台灣人到底得到了什麼？」

網友文中列舉3樣曾爆紅的東西，首先就想起雷神巧克力，「那時候去7-11，大家都在瘋搶，團購也都在買這個」；再來是胖老爹美式炸雞，「以前去買，都一定要先電話訂，不然人多的時候，現場常要等一個小時以上」，現在他雖然偶爾還會吃，但人潮已不如當年。

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▲胖老爹美式炸雞一度引發加盟潮。（圖／記者黃君瀚攝）

最後是髒髒包，原PO坦言其實沒吃過，「因為感覺吃起來很麻煩，但去麵包店或甜點店很常看到。」貼文引發迴響，喚醒眾人記憶，「義美厚奶茶」、「清玉翡翠檸檬，那時候展店速度超誇張快，然後也倒得快」、「胖老爹有感」、「英國藍」、「鮮芋仙」、「蜜糖吐司」。

▲髒髒包示意圖。（圖／網友提供）

其中超多人點名1樣，「蛋撻的瘋狂，沒遇過的人很難想像的」、「跟風始祖：葡式蛋撻」、「葡式蛋撻剛引進台灣時，算瘋狂開店與排隊的始祖吧？文中那3樣的熱度可能都還不及XDD」、「蛋撻店，之前走沒幾步就一間，現在幾乎全關了」、「不知道葡式蛋撻代表你很年輕，可以算是台灣一窩蜂始祖。」

還有一派給出非美食系列的回答，「Superdry」、「Clubhouse」、「PPAP」、「妖怪手錶、角落生物、旅行青蛙」、「指尖陀螺」、「雪肌粹」、「小折當年真的是超流行欸！現在都沒了。」也有網友有感而發，「每次看到爆紅排隊都想笑，好像當下沒吃就吃不到一樣」、「任何一窩蜂的東西，都不用去搶前面，因為退燒的速度，會比你想得更快。」