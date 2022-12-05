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南小菇寮漁港取食材　山珍海味做好吃醬油

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

中醫事科技大學USR，攜手甫獲漁業署食魚教案特優的南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生除了前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，準備利用段木香菇及烏魚殼製作屬於在地的烏魚香菇醬油。

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

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中華醫大校長孫逸民表示，「吃當季、食當地、惜食材」為課程主軸，利用受暖冬影響體型較小的香菇，取代常見的添加物「5’–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉」，以及取出烏魚卵而經濟價值較低的烏魚殼，製作台南家鄉味的烏魚醬油。

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

段木香菇園主卓永政帶領學生體驗段木鑽孔、植菌、封蠟的過程，因香菇吸收到的段木養分，所以香氣濃郁。南大附小學生余承潔說，每個月都要將段木上下翻轉叫醒菌株，才會長出香菇，看到菇寮的數百根段木，種香菇真是太辛苦了。

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

將軍漁港辦事處主任楊賢志說：「呷鹽水烏卡贏呷豬腳箍」，特別準備公、母烏魚各一隻，現場進行裂解教學。學生陳曉雯說，白色烏魚鰾竟然是精囊，烏魚肫是胃囊，與烏魚子合稱「烏魚三寶」，取出三寶後的「烏魚殼」經濟價值不高，因此我們要用烏魚殼來做魚醬油。

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

師生順道參觀將軍鯤鵬野生烏魚子加工製作，業師王武田指導學生體驗魚卵綁線、用小湯匙刮除魚卵上兩條血管的血、鹽漬、整型壓平及日晒風乾等烏魚子製作流程。南大附小張景傑老師表示，除了烏魚醬油，也會在教室帶領學生製作烏魚子及烏魚米粉料理，充分利用烏魚全身的價值。

▲中醫事科技大學USR，攜手南大附小彩虹斑馬團隊，開發烏魚醬油課程，師生前往左鎮山豹部落摘取段木香菇，也走訪將軍漁港取得烏魚，製作烏魚香菇醬油。（圖／記者林悅攝，下同）

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