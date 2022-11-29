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【廣編】2023臺南休農旅自慢！南市觀旅局休農旅行業媒合晚會派對超高人氣

▲▼台南,旅遊,農業,美食,媒合。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

▲台南市觀旅局規劃的休農旅行業媒合晚會活動，成功凝聚各業者推動農旅的心。

圖、文／臺南市觀光旅遊局提供

臺南市觀光旅遊局攜手臺南市休閒農業發展協會與在地休閒農場業者，繼去年規劃山、海、牧場平原三條旅遊路線及十大休農業者，主動出擊台北、台中舉辦農業旅遊產品發表會，廣獲各界熱烈迴響後，本月28日再度結合在地美食、好物與小旅程，用在地人的熱情，廣邀旅遊業界朋友相聚臺南，在白河虎山渡假村舉辦一場結合眼、耳、鼻、舌、身、口、意的體驗式產品發表晚餐會。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，臺中市旅行商業同業公會、KKDAY、鳳凰旅行社、可樂旅遊和自行車文化推廣協會等，都應邀出席，一同體驗臺南「產地直送」的食材好滋味、更搶先看見觀旅局邀請知名藝人楊子儀及臺南在地郵差攝影名人李翔（差差），最新拍攝完成的2部臺南農遊宣導短片，希望能媒合更大的旅遊市場。而為招待近百名相關行業從業者齊聚一堂，臺南休農業者紛紛拿出自家招牌農特產品，透過各種不同料理手法，與貴賓進行交流。包含七股溪南休閒農業區、蘭都觀光工廠、九品蓮花生態教育園區、大坑休閒農場、台南鴨莊休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨農場、乳牛的家、梅嶺揚梅吐氣、龍海號生態之旅、龜丹休閒體驗農園、仙湖休閒農場，不但跨越山、海、平原，還有現場火烤海鮮蚵仔和跑山雞也讓與會嘉賓讚不絕口。

市長黃偉哲表示，臺南擁有山海資源，更有豐沛的平原美景，是臺灣重要的農、水產業供應產地，在目前社會需求下正逐步轉進休閒產業領域，未來，將成為旅人多元旅遊臺南的新題材。

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