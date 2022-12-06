　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大潤發家電下殺！消費滿額 iPhone 14 現折8千「2萬有找」

▲▼大潤發推出「家電年終大賞」，享現折千元優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發推出「家電年終大賞」，指定家電消費滿額現折最高千元，同時消費滿5萬、8萬、10萬加購Apple系列最高現折8千。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準尾牙家電採購潮，同時也是年底家電汰舊換新時機，大潤發即日起至明年1/23推出「家電年終大賞」，指定家電消費滿額直接現折最高千元，同時消費滿5萬、8萬、10萬加購Apple系列好禮，憑優惠券現折最高8,000元，如此加購iPhone 14 128G，憑券現折8000元，等於2萬有找，限量200台。

大潤發「家電年終大賞」針對5大類家電祭出現折優惠，買任一台冷暖空調，單筆滿3萬元(含)以上現折1100元；買任一台冰箱，單筆滿2.5萬元以上現折1100元；指定款加贈餐盤組、千元超商商品卡等好禮；購入任一台洗衣機，單筆滿2萬元(含)以上，現折1100元，每台皆限折1次。

其中像是Whirlpool滾筒洗脫烘洗衣機，促銷價36,900元，使用聯名卡享1230元分期30期0利率；選購任一台電視單筆滿2萬元以上，現折1100元(每台限折乙次)；特別推薦三星指定55吋4K電視，促銷價不到2.5萬元，使用聯名卡享分期30期0利率，等於月繳不到1000元。

而指定小家電品牌，單筆每滿3000元，現折200元，可累贈。此外，買免治馬桶送長頸鹿泡沫洗手機、買洗碗機送3M進階版空氣清淨機；年末聚餐神隊友BOSCH 洗碗機，不需費時手工洗碗，一台就能輕鬆搞定，促銷價35,900元，刷聯名卡1,197元分期30期0利率。

▲▼大潤發推出「家電年終大賞」，享現折千元優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發「家電年終大賞」針對5大類家電祭出現折優惠。（圖／業者提供）

除了買家電滿額現折外，大潤發搭配Apple指定商品滿額加價購活動，12/30前購買家電單筆滿5萬元，加購Apple Air Pods第三代，市價5,990元，憑券現折2,000元，等於只要用加價購3,990元即可購入，限量200個。

而12/31~2023/1/13消費家電單筆滿8萬元，加購Apple Watch SE第二代，憑券現折5,000元，加價購等於2,990元就能帶回家，限量200個。2023/1/14~1/23 家電單筆滿10萬元，加購Apple iPhone 14 128G，憑券現折多達8,000元，等於手機2萬有找，限量200台。

若想更聰明消費，大潤發消費每1元可獲得0.5%發幣回饋，每一枚發幣等同於1元，可用於折抵消費無上限。使用大潤發聯名卡發幣2倍送，還可享分期0利率，12/21前單筆滿額8,800元，就送200元大潤發現金抵用券，每人每卡期間限領1次，限量2000份。

而即日起至明年1/23前，新戶申辦大潤發聯名卡，再享期間限定首刷禮加碼回饋，核卡後30天內於大潤發店內單筆刷卡滿3000元，加贈300元大潤發即享券，最高10%回饋。

▲▼大潤發推出「家電年終大賞」，享現折千元優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發看準尾牙、年底家電汰舊換新，即日起至明年1/23推出「家電年終大賞」。（圖／業者提供）

另外，東森購物看準網路直播拍賣商機，找來「海倫愛彩罐」和購物專家岑妮搭檔，聯合直播「東森亂賣會」，12/9（五）臉書19:30 LIVE直播、東森電視購物34台20:00首播，雙平台聯播2小時，帶來美妝保養、纖體保健、零食小吃、廚房生活家電等超多樣划算價格商品。

全聯也看準歲末家中聚會商機，即日起至明年2/2，推出9款LINE FRIENDS明星實用廚房家電及周邊換購，像是火烤兩吃的鴛鴦鍋電烤盤、料理鍋、旋轉木馬造型陶瓷碗、隔熱手套⋯等，甚至有「彈珠台折疊桌」，會員只要於門市購買蔬菜/水果/鮮魚/精肉/調理熟食/烘焙輕食/OFF COFFEE 系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點，就能加價購，最低48折起。讓熊大與兔兔、莎莉、熊美，陪消費者打造童趣生活感。

▲全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

你可能也想看

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯推LINE FRIENDS廚電換購48折起

7-11「四大卡通聖誕福袋」限量開賣！頭獎抽最新款瑪莎拉蒂跑旅

儀式感爆棚！全聯+大潤發「聖誕限定甜點、獨家紅酒」優惠一次看

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／熄燈快2年　這夜市宣布強勢回歸
台積電赴美掏空台灣？　魏哲家霸氣回：不可能！門都沒有
淡水大樓房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上
張蘭開戰扯他下水　王偉忠收到大S道歉訊息
快訊／海洋大學墜樓！　女大生6樓墜落B1身亡
快訊／特斯拉撞進民宅！　嬤看電視嚇傻「手腳抖不停」
婚紗照變全家福！婆婆「狂換3禮服」　婚攝看不下去轟走人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大潤發家電下殺！消費滿額 iPhone 14 現折8千「2萬有找」

超商最新「6款韓式料理」！咬下飯糰爆燒肉　海鮮豆腐鍋超鮮甜

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

「屏東多一度的熱情」吃喝玩一把抓　大鵬灣一日遊還能免費進入元宇宙！

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

小吃顏色太美網友激動漆上牆？完美調色粉刷全靠特力屋線上調色網站

7-11「四大卡通聖誕福袋」限量開賣！頭獎抽最新款瑪莎拉蒂跑旅

獎勵廠商創業績！王令麟送「愛馬仕」　激勵合作夥伴挑戰更高業績目標

只有今天！超商爽喝「美式、拿鐵買6送6」　開放寄杯、互換冷熱

天后闆妹送禮不手軟　不甩Dcard酸民：今年改送90台手機！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

大潤發家電下殺！消費滿額 iPhone 14 現折8千「2萬有找」

超商最新「6款韓式料理」！咬下飯糰爆燒肉　海鮮豆腐鍋超鮮甜

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

「屏東多一度的熱情」吃喝玩一把抓　大鵬灣一日遊還能免費進入元宇宙！

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

小吃顏色太美網友激動漆上牆？完美調色粉刷全靠特力屋線上調色網站

7-11「四大卡通聖誕福袋」限量開賣！頭獎抽最新款瑪莎拉蒂跑旅

獎勵廠商創業績！王令麟送「愛馬仕」　激勵合作夥伴挑戰更高業績目標

只有今天！超商爽喝「美式、拿鐵買6送6」　開放寄杯、互換冷熱

天后闆妹送禮不手軟　不甩Dcard酸民：今年改送90台手機！

咖哩大神本季最慘一役！　單場命中率慘剩17.6%吞敗

「新Nissan X-Trail」澳洲開賣！折合新台幣76萬　動力跟台灣不同

楊祐寧曝曾不想演戲！　拒絕好劇本「沒有東西比我女兒好」

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

走錯棚了！雪納瑞「誤闖貓咪小圈圈」　對到眼瞬間定格笑翻媽

總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

三星在台發表首款OLED電視　65吋售價10萬有找，年底前出手還送愛馬仕

明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝

莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

消費熱門新聞

肯德基連續14天「買1送1」

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

阿林哥夫妻合體憲哥　12／8東森購物開賣

肯德基聖誕新品！可可蛋撻、奶香炸雞開賣

等到了！超商「咖啡買7送7」

7-11推聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

超商連2周指定飲品第2杯半價喝

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

「花媽 」合體憲哥　12／8東森購物開賣

「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥

更多熱門

相關新聞

禾聯家電年度新品亮相！守護消費者健康

禾聯家電年度新品亮相！守護消費者健康

現代人的痛苦指數居高不下，特別是疫情、經濟紛亂的2022，而放眼2023，對你而言，真正的幸福感是什麼？為了幫大眾找回幸福感，台灣智慧家電大廠禾聯碩，今年新品發表會以「家事樂 JUST LOVE」為主題，以尖端AIoT科技，讓愛與科技連結，為消費者打造更舒適的智慧健康宅，用愛凝聚幸福感。

iPhone續航力一直掉？蘋果官方曝「小動作」恐減損電池壽命

iPhone續航力一直掉？蘋果官方曝「小動作」恐減損電池壽命

全聯+大潤發推聖誕甜點、獨家紅酒

全聯+大潤發推聖誕甜點、獨家紅酒

1家電被批智商稅！過敏兒驚喊：根本神器

1家電被批智商稅！過敏兒驚喊：根本神器

10月手機銷售市佔揭曉！蘋果狠甩三星　Google擠下華碩、小米

10月手機銷售市佔揭曉！蘋果狠甩三星　Google擠下華碩、小米

關鍵字：

iPhone大潤發家電

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面