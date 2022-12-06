大潤發家電下殺！消費滿額 iPhone 14 現折8千「2萬有找」

▲大潤發推出「家電年終大賞」，指定家電消費滿額現折最高千元，同時消費滿5萬、8萬、10萬加購Apple系列最高現折8千。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準尾牙家電採購潮，同時也是年底家電汰舊換新時機，大潤發即日起至明年1/23推出「家電年終大賞」，指定家電消費滿額直接現折最高千元，同時消費滿5萬、8萬、10萬加購Apple系列好禮，憑優惠券現折最高8,000元，如此加購iPhone 14 128G，憑券現折8000元，等於2萬有找，限量200台。

大潤發「家電年終大賞」針對5大類家電祭出現折優惠，買任一台冷暖空調，單筆滿3萬元(含)以上現折1100元；買任一台冰箱，單筆滿2.5萬元以上現折1100元；指定款加贈餐盤組、千元超商商品卡等好禮；購入任一台洗衣機，單筆滿2萬元(含)以上，現折1100元，每台皆限折1次。

其中像是Whirlpool滾筒洗脫烘洗衣機，促銷價36,900元，使用聯名卡享1230元分期30期0利率；選購任一台電視單筆滿2萬元以上，現折1100元(每台限折乙次)；特別推薦三星指定55吋4K電視，促銷價不到2.5萬元，使用聯名卡享分期30期0利率，等於月繳不到1000元。

而指定小家電品牌，單筆每滿3000元，現折200元，可累贈。此外，買免治馬桶送長頸鹿泡沫洗手機、買洗碗機送3M進階版空氣清淨機；年末聚餐神隊友BOSCH 洗碗機，不需費時手工洗碗，一台就能輕鬆搞定，促銷價35,900元，刷聯名卡1,197元分期30期0利率。

▲大潤發「家電年終大賞」針對5大類家電祭出現折優惠。（圖／業者提供）



除了買家電滿額現折外，大潤發搭配Apple指定商品滿額加價購活動，12/30前購買家電單筆滿5萬元，加購Apple Air Pods第三代，市價5,990元，憑券現折2,000元，等於只要用加價購3,990元即可購入，限量200個。

而12/31~2023/1/13消費家電單筆滿8萬元，加購Apple Watch SE第二代，憑券現折5,000元，加價購等於2,990元就能帶回家，限量200個。2023/1/14~1/23 家電單筆滿10萬元，加購Apple iPhone 14 128G，憑券現折多達8,000元，等於手機2萬有找，限量200台。

若想更聰明消費，大潤發消費每1元可獲得0.5%發幣回饋，每一枚發幣等同於1元，可用於折抵消費無上限。使用大潤發聯名卡發幣2倍送，還可享分期0利率，12/21前單筆滿額8,800元，就送200元大潤發現金抵用券，每人每卡期間限領1次，限量2000份。

而即日起至明年1/23前，新戶申辦大潤發聯名卡，再享期間限定首刷禮加碼回饋，核卡後30天內於大潤發店內單筆刷卡滿3000元，加贈300元大潤發即享券，最高10%回饋。

▲大潤發看準尾牙、年底家電汰舊換新，即日起至明年1/23推出「家電年終大賞」。（圖／業者提供）

另外，東森購物看準網路直播拍賣商機，找來「海倫愛彩罐」和購物專家岑妮搭檔，聯合直播「東森亂賣會」，12/9（五）臉書19:30 LIVE直播、東森電視購物34台20:00首播，雙平台聯播2小時，帶來美妝保養、纖體保健、零食小吃、廚房生活家電等超多樣划算價格商品。

全聯也看準歲末家中聚會商機，即日起至明年2/2，推出9款LINE FRIENDS明星實用廚房家電及周邊換購，像是火烤兩吃的鴛鴦鍋電烤盤、料理鍋、旋轉木馬造型陶瓷碗、隔熱手套⋯等，甚至有「彈珠台折疊桌」，會員只要於門市購買蔬菜/水果/鮮魚/精肉/調理熟食/烘焙輕食/OFF COFFEE 系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點，就能加價購，最低48折起。讓熊大與兔兔、莎莉、熊美，陪消費者打造童趣生活感。

▲全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

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