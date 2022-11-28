10月手機銷售市佔揭曉！蘋果狠甩三星　Google擠下華碩、小米

▲Google Pixel 7系列。（圖／記者樓菀玲攝）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 14系列上市後熱賣程度不減，不管是銷售量或是銷售額，都拿下10月排行榜的冠軍；安卓手機方面，Google推出Pixel 7後，10月的銷售量及銷售額都比9月增長，因此排名洗牌，超車ASUS及小米。

根據《ePrice比價王》報導，今年10月台灣手機「銷售量」市佔排行，由蘋果拿下第一名，市佔率為51.6％，與9月相比增加6.8萬台，大幅超車第二名三星的22.8％；排名第三為OPPO，市佔率為7.6％；Redmi市佔4.4％位居第四；vivo市佔率3.8％排在第五名。

第六名則是realme市佔2.2％；第七名Sony市佔率1.8％；Google第八名市佔率1.5％；市佔率1.4％的ASUS排第九；小米市佔率0.7％則位居第十名。

▲10月手機銷售量排行。（圖／記者廖婕妤製）



至於「銷售額」方面，蘋果更是遙遙領先三星，穩坐冠軍地位。蘋果10月銷售額市佔率為75.5％，強佔台灣整體手機市場銷售額的四分之三，更創下今年以來的新高紀錄，把排名第二、銷售額僅13％的三星狠狠拋在後頭。

OPPO銷售額市佔率則為3％，排名第三；vivo市佔率1.6％排第四名，Sony市佔1.4％排行第五，Google市佔率為1.2％，受惠於新機銷售，排名從9月的第九名晉升至第六名；Redmi、ASUS市佔率都是1％並列第七、第八名；ROG市佔率0.8％排第九、第十名則為realme，市佔率為0.6％。

▲10月手機銷售額排行。（圖／記者廖婕妤製）