儀式感爆棚！全聯+大潤發「聖誕限定甜點、獨家紅酒」優惠一次看

▲全聯推出多款聖誕限定甜點、麵包。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接歲末過節氣氛，全聯推出多款聖誕節慶商品，包括麵包、甜點、零食等都有限定款，像是可以吃的「聖誕樹麵包」、「聖誕花環」，還有裸賣巧克力「1公克1元」、指定巧克力第2件5折；大潤發也推出近10款聖誕應景點心，像是雪人甜點、聖誕葛蕾特餅、草莓聖誕寶盒等，打造滿滿儀式感！

▲全聯阪急麵包大盛系列，推出4款聖誕節慶商品。（圖／業者提供）



全聯阪急麵包大盛系列配合過節氣氛，12/2~12/29推出4款聖誕節慶商品，像是應景可以吃的「聖誕樹」特製抹茶墨西哥醬及香酥菠蘿，外層淋上牛奶巧克力；還有以丹麥麵包為主體的「聖誕花環」、Q彈巧克力麵包體沾裹巧克力餅乾碎的「聖誕拐杖可可」、熱銷款「聖誕水果麵包」。原價每款39元，12/2~12/15嘗鮮價35元，任3款特價99元。

Read Bread巧克力大賞也推出2款新品，包括「巧克力口袋吐司」、「黑眼豆豆餐包」，12/2~12/29期間都有特價。

▲全聯12/2~12/29聖誕甜點麵包特價。（圖／記者林育綾攝）



而We Sweet的常銷熱賣甜點，12/2~12/29也推出優惠價，像是「櫻桃黑森林波士頓」、「醇黑巧克力千層」都是百元有找；「雪藏生巧銅鑼燒」、「72%特級巧克力捲」也是派對必買好物，12/2起還推出買OFF COFFEE就送指定款瑞士蓮巧克力，數量有限，送完為止。

▲全聯推出多款聖誕商品，同步還有「巧克力大賞」。（圖／記者林育綾攝）

全聯12/2~12/29也推出「巧克力大賞」，指定商品「第2件5折起」；12/2到明年2/16更在指定179間門市推出「裸賣巧克力」1公克1元，吃多少買多少，還可加購外盒。更有全聯獨家的紅酒限時優惠，包括拉菲巴斯克理德卡本內蘇維翁葡萄酒、法國拉楓莊園桶藏特及梅洛紅葡萄酒。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲應景的麵包、甜點、巧克力、紅酒，打造聖誕節儀式感。（圖／業者提供）



大潤發也在聖誕期間12/08~12/25推出一系列可愛風甜點、巧克力、美酒，其中有10款應景甜點與點心，像是新品「聖誕葛蕾特餅」、造型討喜的「草莓聖誕寶盒」、「聖誕偶」等，也有雪人系列生乳包、泡芙、大福。

▲大潤發也在12/08~12/25，推出一系列聖誕應景甜點。（圖／業者提供）

此次大潤發也特別引進法國品牌Picard網美系冰品，總共36款品項當中，聖誕新品就有13款，特別推薦4款冰品，活動期間限時優惠75折起。像是「香草紅莓冰淇淋派」用杏仁千層酥做成的聖誕原木，再以紅色莓果及香草冰淇淋做夾層，最後撒上白巧克力片，其他還有「巧克力焦糖冰淇淋捲」用雪山輪廓做成的小鎮外觀、讓人捨不得吃的「泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋」、「三種巧克力冰淇淋捲」等。

▲▼大潤發也特別引進法國品牌Picard網美系冰品。（圖／業者提供）



大潤發也在12/8~12/21推出巧克力指定商品，單筆滿499元送50元現金抵用券，特別推出2款GODIVA新品，還有濟州JeKiss可可&白可可柑橘果乾片，更有始於1857年來自德國的巧克力品牌Schogetten推出3種風味。

▲大潤發推出多款聖誕應景甜點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼大潤發推出造型討喜的「草莓聖誕寶盒」、新品「聖誕葛蕾特餅」都受到大小朋友喜愛。（圖／業者提供）

紅酒部分，有法國隆河谷F.JEANTET紅酒、法國優級波爾多巴斯可堡紅酒、義大利米莉亞索微甜紅酒，原價375元~529元，特價為329元～479元。

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