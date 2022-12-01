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熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯推LINE FRIENDS廚電換購48折起

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

▲全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為了應景年末歡聚時刻，全聯邀請LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊，像是火烤兩吃的鴛鴦鍋電烤盤、料理鍋、旋轉木馬造型陶瓷碗、隔熱手套⋯等，甚至有「彈珠台折疊桌」，熊大與兔兔、莎莉、熊美的圖案超療癒，陪消費者打造童趣生活感。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「加大型多功能電烤盤家庭款」可以煮鴛鴦鍋，兩邊可各放一包火鍋湯底。（圖／記者林育綾攝）

全聯搶攻冬天相聚吃鍋、年終送禮商機，力邀人氣明星LINE FRIENDS，在12/2到明年2/2為期9周，推出9款廚電及周邊商品，結合迷你版的熊大、兔兔、莎莉、熊美造型，會員只要於門市購買蔬菜/水果/鮮魚/精肉/調理熟食/烘焙輕食/OFF COFFEE 系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點，就能加價購。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

▲▼「加大型多功能電烤盤家庭款」一機多用，可說是Party亮點。（圖／業者提供）

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

其中「加大型多功能電烤盤家庭款」可說是Party亮點，相較於一般A4尺寸的電烤盤容量大增，還附有4L大容量的鴛鴦深鍋，兩邊可各放一包火鍋湯底，2種口味一次滿足；另有平板料理盤，煎烤炒煮，一機多用。可用5生鮮積分加價2,999元、800福利點加價2,999元，或500福利點加價3,299元購得，等於市價48折起，首批4000件。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／記者林育綾攝）

「多功能料理鍋熊大款2L」有迷你版熊大的逗趣臉龐，不沾陶瓷釉內膽，仿照礦物紋路噴塗，美觀耐用無異味，有著透明上蓋，方便料理，一機就能蒸煮涮煎，美味一鍋搞定，可用5生鮮積分加價999元、800福利點加價999元或，500福利點加價1,299元帶回家。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

▲「旋轉木馬造型陶瓷碗」充滿童趣風。（圖／業者提供）

而喜歡華麗童趣風格，可選擇「旋轉木馬造型陶瓷碗」，碗蓋為立體夢幻旋轉木馬頂蓋，為餐桌增添風情；另有可堆疊陶瓷壺杯組、造型陶瓷盤2件組、造型公仔廚具3件組、防滑隔熱手套熊大/兔兔款，皆可用200福利點、500福利點，加價199元~499元；或3生鮮積分，加價199~399元獲得。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「玩樂彈珠台折疊桌」還能變身為小木桌，好玩又實用。圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／記者林育綾攝）

如果想為年底派對增添樂趣，這次特別推出「玩樂彈珠台折疊桌」，除了找回童年的記憶，彈珠台還能變身為「小木桌」，好玩又實用，可用3生鮮積分+999元，或200福利點加價1,099元、500福利點加價999元換購。

▲▼全聯力邀LINE FRIENDS人氣明星，推出9款實用的廚房家電及周邊。（圖／業者提供）

▲LINE FRIENDS的9款實用廚房家電及周邊，12/2到明年2/2為期9周換購。（圖／業者提供）

為了搶攻吃鍋取暖商機，愛買量販也在即日起至12/13推出116款名店鍋物最低5折起，還有119款年菜商品開賣，今年蒐羅40款獨家年菜，早鳥預訂享免運送到府和現金回饋；而看準尾牙季採買家電禮品需求旺，也推出大宗採購滿額最高回饋3萬，指定人氣小家電單品也獻出買5送1、買8送1等優惠。

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