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禾聯家電年度新品亮相　「全新殺菌功能」守護消費者健康

▲禾聯家電年度新品亮相，「全新殺菌功能」守護消費者健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣智慧家電大廠禾聯碩，今年新品發表會以「家事樂 JUST LOVE」為主題。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

現代人的痛苦指數居高不下，特別是疫情、經濟紛亂的2022，而放眼2023，對你而言，真正的幸福感是什麼？為了幫大眾找回幸福感，台灣智慧家電大廠禾聯碩，今年新品發表會以「家事樂 JUST LOVE」為主題，以尖端AIoT科技，讓愛與科技連結，為消費者打造更舒適的智慧健康宅，用愛凝聚幸福感。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼禾聯以尖端AIoT科技，讓愛與科技連結，為消費者打造更舒適的智慧健康宅。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

禾聯碩營業總經理洪堯鴻指出，「禾聯在AIoT這塊的經營不遺餘力，從大家電到小家電的整合，可以說是台灣業界裡面最齊全，就是希望讓家庭的所有成員，都能夠透過AIoT的便利性，享受幸福的一個操作、便利的一個生活，這是我們最重要，也是我們禾聯的一個目標」。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲禾聯碩營業總經理洪堯鴻指出，禾聯在AIoT這塊的經營不遺餘力，從大家電到小家電的整合，可以說是台灣業界裡面最齊全。

禾聯今年在空調產品部分規劃4大展區，重磅推出「芬多殺菌」功能，通過法國Texcell認證，可有效抑制99.999%新冠病毒，並結合新一代「霜效潔淨」技術，守護消費者的美好呼吸，在冷凍櫃系列家電，特地推出「黑色新世代」系列，有多門組合、各種容量尺寸，質感細緻、低調奢華，為居家風格大大加分，而在疫情共存世代，更要幫消費者，拉起嚴密的病毒阻絕防護線。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲禾聯全新推出「芬多殺菌」功能，通過法國Texcell認證，可有效抑制99.999%新冠病毒。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲在冷凍櫃系列家電，特地推出「黑色新世代」系列，為居家風格大大加分。

禾聯碩行銷企劃處綜合小家電副課長曾齡葳表示，「禾聯目前抑菌所有商品，有包含空調商品、DC風扇、除濕機、電暖器、循環扇等商品，在抑菌部分，我們有將銀粒子注入在扇葉，所以它在使用的時候，並不會因為時間的長短，造成它的效果遞減，並且全系列的抑菌商品，都有送往SGS做認證，高達99.9%的抑菌效果，同時可以抑制家中常見的4種細菌」。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼禾聯碩行銷企劃處綜合小家電副課長曾齡葳表示，禾聯全系列抑菌商品，都有送往SGS做認證，可以抑制家中常見的4種細菌」。

▲▼禾聯,2023年新品發表會,家事樂,JUST LOVE,HERTV 6,ESG永續經營。（圖／記者姜國輝攝）

深根台灣多年的禾聯碩，以「ESG永續經營」理念，作為營運目標，將小愛化成大愛，回饋給這片土地，洪堯鴻進一步說明，「像我們空調的部分就是採用環保冷媒，我們也搭配一級能效的效能，讓它不會有污染，也達到節能效果，另外像主機板部分，採用符合RoHS規範的材質，這些都是為地球盡一份心力；我們做了很多的公益活動，包含疫情期捐了很多清淨機，給防疫第一線同仁跟醫院單位，以及許多淨灘活動、禾聯家庭日等等，這些都是我們企業社會責任ESG的一些表現」。

▲禾聯淨灘活動。（圖／禾聯提供）

▲禾聯碩以「ESG永續經營」理念，作為營運目標，將小愛化成大愛，回饋給這片土地。（圖／禾聯提供）

工作一整天，回家只想躺在沙發上放空嗎？禾聯要將你家打造成完美的影音劇院，在電視部分，全新推出75型MINI LED機種，全陣列動態背光，採用區域精準控光技術，搭配高功率喇叭輸出，在家也能享受劇院品質。４Ｋ量子點機型內搭「娛樂首選」NetRange平台，搭載廣色域面板及全面屏外觀、尺寸從４３～８２型都一應具全。新一代HERTV 6系統以更高階的四核CPU運算，影音享受一次到位，禾聯家電以愛家為本，設計各式貼心又智慧的家電功能，攜手消費者一起創造愛，凝聚完美的居家幸福感。

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