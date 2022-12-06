7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

▲7-ELEVEN首賣「四大卡通聖誕禮物福袋」，頭獎抽價值359萬Maserati 最新款Grecale GT跑旅。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN首賣聖誕禮物福袋，一口氣推出4款人氣卡通肖像，包括史奴比、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波；頭獎抽價值359萬Maserati 最新款Grecale GT跑旅，總計抽出總價值超過900萬元的大獎！福袋總數限量19.6萬個，12月14日凌晨12點起於全台門市現貨販售，三大外送平台同步開賣。

▲四大卡通聖誕禮物福袋，集結人氣超高的卡通肖像：史奴比、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波。（圖／記者林育綾攝）

由於許多民眾喜歡在過年試手氣，福袋也成為年前討論度最高的熱門話題，而7-ELEVEN福袋往往開賣當天就秒殺，今年為打造市場差異性及話題度，瞄準聖誕送禮商機，搶先在12月14日推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，並依照交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元、999元，三種價位的聖誕禮物福袋。

▲▼「限量四大卡通聖誕禮物福袋」推出三種價位299元、499元、999元。（圖／記者林育綾攝）

福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品及品牌優惠券、零食飲料組合，每袋皆附有抽獎券。買999元福袋最高可達4次的抽獎機會，有更高機率將瑪莎拉蒂最新款的Grecale GT跑旅開回家，此款跑車預計12月中才正式上市亮相。其他獎項還有台北W飯店、Microsoft Surface GO 3，1月再抽第二重神秘大獎等加碼禮，預計抽出總價值超過900萬元的大獎。

▲▼299元福袋是超療癒的絨毛托特包，裡頭有人氣肖像的年度計畫本、零食飲料、折價券、抽獎券等。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「限量四大卡通聖誕禮物福袋」強打「超人氣卡通肖像」、「高實用性周邊」、「高CP值」，依照不同價位，全新開發出超療癒托特包、提袋、年度計畫本、束口袋提籃、摺疊收納箱、毛毯⋯等實用日常周邊，讓粉絲耳目一新。

▲史奴比、米飛兔收納提籃，內還有超療癒毛毯。（圖／記者林育綾攝）



每個福袋皆附贈品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等熱門飲品「買1送1」優惠券；999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖1杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘1次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券⋯等專屬加碼優惠，優惠券總價值超過6千元，物超所值。

▲▼7-ELEVEN推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」限量開賣。（圖／業者提供）

為回饋消費者支持，「限量四大卡通聖誕禮物福袋」更祭出「好康價」優惠，12月14日～12月27日，持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋，單筆滿500元結帳享立折50元優惠，或10%點數回饋。

▲7-ELEVEN推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」限量開賣。（圖／業者提供）

「限量四大卡通聖誕禮物福袋」更同步也在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣，foodomo不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【福袋好好買】優惠碼，外送自取消費滿299元可折抵30元，不想出門的民眾可以設好鬧鐘手刀搶。

▲7-ELEVEN首度推出「四大卡通聖誕禮物福袋」12月14日起限量開賣。（圖／業者提供）

另外，為了搶攻聖誕商機，人氣速食肯德基12/6起推出期間限定3大聖誕新品，包括「酪雪繽紛奶香脆雞」、與知名品牌HERSHEY’S打造「可可蛋撻」、更有耶誕氣氛的「肉桂吉拿棒」；同步還有PK APP會員獨家的「聖誕驚喜巨大桶」999元，全台限量1萬桶。

▲搶攻耶誕歲末節慶商機，肯德基推出「聖誕驚喜巨大桶」。（圖／記者林育綾攝）

台灣達美樂也為聖誕節推出讓人驚豔的「世界十大起司四喜披薩」，除了有6款高級起司，10 in 1加上4 in1 的組合，祭出外帶半價優惠，更有「聖誕新年套餐」999元，適合歲末歡聚。