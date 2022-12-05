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吳怡農「私下暖男一面」曝光！　柯文哲前幕僚喊：是我大哥

▲▼吳怡農看競選總部設置勘查及致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農近期捲黑道風波。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著北市立委補選戰開打，民進黨候選人吳怡農近來飽受流言攻擊，被質疑背後有黑道勢力。台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡日前發文吐露，吳怡農私下暖男的一面，直呼「很適合當我們這輩青年人的好bro！」

吳靜怡3日在臉書寫道，「看到『黑道』的標籤貼在吳怡農身上，感覺很帥，但不切實際，他沒有武器和錢，炸裂肌肉下的真心，才是有爆發力的。」

她提到，吳怡農是一個會主動關心人的好大哥，曾主動傳訊息問「這陣子新聞不少，都還好嗎？」接著挪出1小時的時間，拿了零食和咖啡，聽她滿滿的抱怨和對政治的想法，甚至後面還有一場國外視訊會議等著他。

吳靜怡透露，「他辦公室有密密麻麻的列表、進度表、一堆書、報告、期刊，我本來是要跟他交流和日本藝術家合作的NFT經驗，還有對元宇宙看法，對遇到溫暖的關心，整個都變抒發情緒的狀態。我承認NFT、虛擬貨幣因為全球局勢，幾百萬都對摺又對摺，但對數位藝術發展熱忱還在；我看到吳怡農出來補選立委，用新政治、環保、正直、正面的態度方法，我對政治熱忱還在。」

▲吳怡農「私下暖男一面」曝光　柯文哲前幕僚：是我大哥。（圖／翻攝自臉書／Grace Woo）

▲她曝光吳怡農暖男的一面。（圖／翻攝自臉書／Grace Woo）

最後，她更力挺直呼，「是不是黑道隨便大家講，總之吳怡農是我大哥，他很適合當我們這輩青年人的好bro！」

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吳怡農吳靜怡黑道北市立委補選暖男

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