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英系逆勢強推吳怡農補選立委　力擋2派系

吳怡農歷經被黨中央指定選立委、北市黨部主委後，第三度被欽點出征，1日前往登記參選中山、北松山立委補選。（圖／黃威彬攝）

▲吳怡農歷經被黨中央指定選立委、北市黨部主委後，第三度被欽點出征，1日前往登記參選中山、北松山立委補選。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民進黨九合一選舉失利後，總統蔡英文辭去兼任黨主席，民進黨中常會通過由英系的高雄市長陳其邁代理黨主席，他上任後第一件事，就是宣布由「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農參加補選台北市立委，吳也在1日完成參選登記。曾表達參選意願的湧言會台北市議員阮昭雄也只能立刻表態，宣示全力支持吳怡農參選。

台北市長當選人蔣萬安在選前辭去立委以展示決心，現任市議員阮昭雄也在第一時間表態，有意代表民進黨補選該區立委。然而，當時民進黨內派系人士就曾分析，原屬於「海國會」的阮昭雄在海派（湧言會前身）與英系（黃承國）分家時，選擇加入湧言會，讓英系大老黃承國十分不諒解，英系勢必不會讓阮稱心如意，除了個人恩怨外，這次湧言會在台北市議員席次上大有斬獲拿下三席，英系當然也不樂見湧言會在台北市紮根深化。

英系與湧言會的恩怨還不只這一樁，隔一條溪的新北市中和區議員候選人張志豪曾任蔡英文總統的發言人，陪伴英蔡英文歷經2010年新北市長以及2012年、2016年的總統大選，2018年當選議員後加入「海國會」，海國會分家後，張與阮昭雄同樣選擇加入2020年正式成立的「湧言文化基金會」（湧言會），再度引起英系不滿，英系隨即在中和選區綠營約有3席實力的情況下，強推前立法院長蘇嘉全的幕僚張嘉玲為第4名候選人，果然成功擠下張志豪。

英系與湧言會的張志豪、阮昭雄若說是「個人恩怨」，英系與綠色友誼連線在台北市則是一連串的系統性拚搏。2020年民進黨台北市黨部改選主委，綠色友誼連線的前立委薛凌卯上黃承國支持的前市議員王孝維（本屆再次當選市議員），雙方在初選就刀刀見骨，互控賄選，最後黨中央決定暫停選舉，後來由連任成功再次兼任黨主席的蔡總統「欽點」吳怡農，並下修參選黨職人員資格為入黨一年，讓吳同額競選當上主委。

民進黨台北市黨部執行長趙心瑜（右）一度因姪子「趙介佑事件」辭職，沈潛一段時間後，今年五月再度回鍋原職位。（圖／翻攝自趙心瑜臉書）

▲民進黨台北市黨部執行長趙心瑜（右）一度因姪子「趙介佑事件」辭職，沈潛一段時間後，今年五月再度回鍋原職位。（圖／CTWANT提供）

吳怡農在台北市黨部主委任內，卻發生「趙介佑事件」，何志偉逮到機會痛批黑道進入市黨部，最後趙介佑的父親趙映光辭去黨部評委召集人、姑姑趙心瑜辭黨部執行長；趙映光當時面對媒體訪問，除呼籲黨要對趙介佑處以最嚴厲的除名處分外，還特別點名感謝何志偉的「有情有義力挺」。雖然今年五月民進黨地方黨部幹部改選，新當選的主委張茂楠又回聘趙心瑜擔任執行長，但相信這份「情義」還沒有被淡忘。

英系為蔡英文總統卸任布局，在台北市雖然已拿下市黨部，但畢竟能聘用的員額遠遠不如市政府能提供的人事編制，考量未來派系培養成員，因而力阻正國會頭人林佳龍參選台北市，由蔡總統再次「欽點」前衛福部長陳時中選台北市長，何志偉身為台北市立委，也被指派為競總副主委。

何志偉在陳時中敗選後，痛批競總被英系的小圈圈把持，此話一出，引發英系核心不滿，新境界基金會副董事長洪耀福痛批何是「民進黨的敗類」，更指控何「扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中」；對於這些指控，何志偉表示，「公道自在人心，到底誰才有權力安排陳時中行程？誰是陳時中競選的操盤手？內行人不要講外行話」。

民進黨派系人士私下替何志偉抱不平說，陳時中在台北市所有選區中，唯有何輔選的大同區拿到26,530票（40.28%），贏過蔣萬安的21,700票（32.95%），是唯一得票勝過蔣的行政區。這位派系人士表示，英系指控何志偉，就是想要製造何志偉在民進黨支持者心中的仇恨值，目的不外乎是為了2024的立委選舉布局。

立委何志偉擔任陳時中競總副主委，陪同陳出席亞太青年協會與台大政治系學會「與市長有約」活動，卻自爆在選舉過程被排擠。（圖／黃耀徵攝）

▲立委何志偉擔任陳時中競總副主委，陪同陳出席亞太青年協會與台大政治系學會「與市長有約」活動，卻自爆在選舉過程被排擠。（圖／CTWANT提供）

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