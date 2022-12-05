王鴻薇嗆「敢建議開除黃承國？」　吳怡農反擊：政治不是喊爽的

記者呂晏慈／台北報導

國民黨頻頻質疑民進黨參選人吳怡農「與黑道扯不清」，國民黨參選人王鴻薇更嗆敢不敢建議開除英系要角黃承國等語，引發討論。對此，吳怡農5日上午受訪回嗆，政治不是喊爽的，民主政治有程序，不能因為對手陣營的指控和抹黑，就「左開除一個黨員、右開除一個黨員」，這不是民進黨的做事方式，也不應該如此。

▲吳怡農今天上午在松江南京站附近接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

王鴻薇昨天表示，若吳怡農也認為民進黨有黑道問題，就應具體說明應該處理，而非繞圈子「切割黑道還是切割民進黨」，更嗆吳怡農「敢不敢建議民進黨開除黃承國」。

對此，吳怡農今天上午前往松江南京捷運站附近站路口時受訪說，這是非常無禮的指控，政治不是喊爽的，民主政黨、民主政治也是有程序的，不能因為對手陣營、國民黨的指控和抹黑，就「左開除一個黨員、右開除一個黨員」，這不是民進黨的做事方式，也不應該如此。

至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評吳怡農過去處理黃承國相關事情「太嫩」、荒腔走板等語，吳怡農說，尊重他的個人看法，謝謝。

媒體也關注，近期國民黨籍台北市副議長葉林傳被指也有黑道背景一事，吳怡農僅說，選民的眼睛是雪亮的，他相信選民的智慧，「我們堅持不抹黑，我也不需要評論對方陣營的政治人物，我們要打一場正面的選戰，每一個政黨、每一個政治人物必須為自己的夥伴和自己的言行負出責任。」