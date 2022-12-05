快訊／吳怡農10月結婚喊「非常幸運」　曝女方身份：認識多年圈外人

記者呂晏慈／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰立委補選，近期現身公開行程時，被發現無名指戴上了婚戒，他也在接受媒體專訪時大方「認愛」，證實今年10月已登記結婚。對此，吳怡農5日上午受訪說，太太是認識很多年的圈外人，未來一定有機會介紹給大家認識，「我非常幸運，有這麼好的一位太太在支持著我」。

▲吳怡農今天上午配戴婚戒現身站路口。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

吳怡農今天上午前往松江南京捷運向市民朋友打招呼，儘管上午9點至10點間適逢上班時間，仍然有30餘位粉絲聚集，甚至配戴2020年吳怡農首度參選立委時的競選徽章。

吳怡農今天上午受訪證實說，謝謝大家關心，其實他幾個月前結婚了；媒體追問好像蠻多「農婦」都心碎了？吳說，謝謝大家的支持和祝福啦，他太太是圈外人，現在希望有自己的生活空間，希望大家可以體諒，未來一定有機會介紹給大家認識，兩人認識很多年了。

媒體關注，未來太太本人是否會現身輔選？吳怡農說，這個要尊重太太，但是最近（媒體）陣仗有點大，還是需要一點時間來調適及適應，太太全力支持自己參選的決定，「我非常幸運，有這麼好的一位太太在支持著我」。對於媒體頻頻追問，吳說，「需要這樣嗎？好奇怪！」他們是10月份登記的，因為選舉的關係還沒有機會辦婚宴，非常感謝大家的關心和祝福。

吳怡農透露，希望大家給自己和太太鼓勵，不久前新聞出來的時候，收到很多人的祝福和加油。