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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟「與黑道扯不清」　吳怡農嗆轉移焦點：民進黨不歡迎販毒行為

記者呂晏慈／台北報導

北市立委補選選戰開打，國民黨5日開記者會質疑民進黨參選人吳怡農「與黑道扯不清」，對此，吳5日受訪反嗆，他已經說明過很多次，只能猜想國民黨是否想要轉移焦點；另針對外界高度關注的前黨員趙介佑詐欺、販毒一案，吳說，民進黨嚴肅看待犯罪行為，不僅嚴厲譴責，且也不歡迎有這樣行為的人加入其政黨。

▲▼吳怡農松江南京站路口聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳怡農今天上午啟動首場站路口行程。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

吳怡農今天上午前往松江南京捷運站附近站路口，向市民朋友打招呼，儘管上午9點至10點間適逢上班時間，仍然有30餘位粉絲聚集，甚至配戴2020年吳怡農首度參選立委時的競選徽章。

▲▼吳怡農松江南京站路口聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

吳怡農受訪表示，這件事情他已經說明非常多次，國民黨如果還是要這麼大陣仗的開記者會，只能猜想是否是要轉移焦點，不過，他還是必須堅持正面選舉，不管對手抹黑操作，因為這才是選民需要及值得的；媒體追問，有人稱國民黨黑道背景的更多，很多都有法院判決？吳說，每個政黨要為其政治人物負責，選民的眼光是雪亮、有智慧的，每個言行凡走過必留下痕跡，雖然這次選舉只剩短短5個星期，但希望大家看到自己過去的努力，給他最大的肯定和支持。

另對於國民黨酸吳怡農對趙介佑的父親、民進黨台北市黨部前評委趙映光「請出黨部」一事急改口，吳怡農說，從頭到尾都一致，他也不覺得過了兩年後的事情需要不斷不斷一直重複講，這不是現在選舉的問題，「這也不是我的問題」，既然大家這麼關心，這幾年他就再次向大家報告處理方式，希望大家看到自己堅持做對的事情，而且用對的方始，「我們堅守程序正義，這是非常重要的，不會因為媒體的操作、政黨的攻擊而去犧牲該做的事情，而去採取捷徑，程序還是要有。」

吳怡農說，他必須再次強調，趙映光同志並沒有被開除，他在談的是，趙姓黨員（指趙介佑）因為涉案影響黨譽，受到開除後其家屬請辭離開黨部，就是這麼單純的一件事情；媒體追問，趙介佑案二審訂於12月7日宣判，是否將影響選情？吳說，這是他個人要為社會負責的，要為他過去的行為所負責，他已經不是民進黨黨員，希望大家看到民進黨非常嚴肅看待這類犯罪行為，不容許任何人使用、販賣毒品，且將嚴厲譴責這些傷害社會的行為，當然也不歡迎有這樣行為的人加入其政黨，但當這樣的人為其行為負責、回到社會後，應該接納他們。

▲▼吳怡農松江南京站路口聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 吳怡農松江南京站路口聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

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