王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：這是大是大非的事情

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員王鴻薇代表國民黨參加立委補選，近期被揭露兩年前曾上中國官媒《央視》節目，抨擊總統蔡英文是對美國唯命是從的「領導人」，而非稱呼「總統」。對此，民進黨參選人吳怡農5日受訪抨擊，這是大是大非的事情，凡走過必留下痕跡，王必須為她過去的言行負責，也必須為她過去的行為向社會交代，選民看得非常清楚。

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

吳怡農今天上午前往松江南京捷運站附近站路口，向市民朋友打招呼，儘管上午9點至10點間適逢上班時間，仍然有30餘位粉絲聚集，甚至配戴2020年吳怡農首度參選立委時的競選徽章。

對於王鴻薇日前受訪批評，中選會對於補選日期的安排算計很深，完全不利於這次參選議員的所有民意代表，吳怡農說，他自己也希望有更多時間選舉，每位參選人都必須面對短短5周的選舉時程，如果中選會決定可以有更多時間，他第一個出來說謝謝。

媒體追問國民黨持續吵這個議題是否有點「無理取鬧」？吳怡農說，很可惜只剩短短5個禮拜，用這樣的議題來炒作，佔據了討論實質有意義的議題，這是可惜的，他認為必須堅守選戰主軸和承諾，並預告本周將舉行一系列的記者會及政見發表會，希望大家用放大鏡好好檢視自己每個主張和立場，希望大家的結論是，自己是值得支持的候選人。

另對於王鴻薇拋出核二、核三廠延役主張，吳怡農表示，政策和政治不是喊口號，不能靠喊口號來決定政治方向，能源政策必須好好檢討，這是社會大眾關心的，樂見針對重要議題好好的辯論。