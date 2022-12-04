泰9歲童海邊狂抽大麻！動作超熟練　路人阻止回嗆：我爸是軍人

▲泰國兒童直接在路邊抽大麻。（圖／翻攝自Thaiger）



記者張方瑀／綜合報導

泰國在今年6月將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化的國家，但衍生出來的弊端也層出不窮，近日就有民眾目擊，有兩名小學生在芭達雅（Pattaya）的海灘旁大喇喇抽起大麻，當目擊者去阻止時，其中一名小學生還大聲回嗆，「我爸是軍人，我才不怕你！」

根據《Thaiger》報導，泰國在今年6月將大麻從毒品管制名單中移除，允許民眾在家合法種植與使用大麻，但在倉促鬆綁的狀況下，幾乎沒有監管使用的相關立法，更不用說避免兒童接觸的法律；儘管目前規定20歲以下的人不能使用或販售，但現在大麻在街頭隨意都能買到，小學生能輕易使用也不足為奇了。

Thailand News Today | 9 year olds smoke cannabis on Pattaya Beach in Thailand - Thaiger #Thailand https://t.co/Y0KniHGvOD — INDOCHINA NEWS ALERTS (@70s_classics) December 2, 2022

35歲男子馬東（Krittiwat Matrong）日前經過芭達雅海灘時，發現有兩名年僅9歲、10歲的小學生大喇喇坐在路邊熟練地用竹製菸斗吸食大麻，旁邊還有一名20多歲的年輕人，直接將新鮮的大麻葉交給他們，當馬東過去阻止時，其中一名男孩還回嗆表示，「要抓我？來吧！我爸是軍人，我才不怕你！」

網友們看到照片之後紛紛怒批，為何他們的父母能任由他們四處閒晃，甚至直接公開吸食大麻，不僅會影響健康，還會損害芭達雅的形象。目前泰國政府也意識到類似問題，最近才將大麻列為「受管制藥草」，禁止任何關於大麻的廣告，但大部分的民眾認為，這樣做已經太遲了。

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