鱷魚叼走1歲童！父抵抗「被咬滿頭鮮血」救不回　恐怖畫面曝光

▲疑似鱷魚叼著屍體的畫面在推特流傳。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

馬來西亞一名父親日前帶著年僅1歲的兒子到河邊釣魚時,意外遭到鱷魚攻擊,他眼睜睜地看著兒子被鱷魚咬走,他奮勇上前抵抗被攻擊得滿頭是血,依舊無法將兒子救回。甚至還有當地居民拍攝到,這隻鱷魚正將一具幼小屍體拖入河中。

▲父親身體多處被咬傷。(圖/翻攝自推特)



根據《每日郵報》報導,沙巴州一名父親1日上午帶著1歲大的兒子到拿篤(Lahad Datu)一處河岸邊釣魚,當時他和兒子都坐在一艘獨木舟裡,沒想到卻突然遭到鱷魚攻擊,兒子直接在他眼前被咬走,他奮力抵抗想救回兒子,但仍舊無法抵抗。

當地村民聞聲趕到現場,將這名被攻擊地滿頭是血的父親救上岸,但兒子早已被拖入河中不知去向,父親只能崩潰地蹲在地上哭泣。當地居民也拍攝到這隻鱷魚疑似咬著一具幼童屍體,還直接將屍體拖入河中的畫面。

目前父親已被送往醫院接受治療,他的頭部和手部都被嚴重咬傷。搜救人員獲報後正展開水面搜索,但孩子倖存的機率極低;警方也呼籲當地居民勿貿然入水,因為鱷魚還是有可能再攻擊人類。

This father and his child jump into the sea sebab ada operasi. Then anaknya kena baham dengan buaya, he tried to save him but unfortunately tak dapat. Then the orang yg record ni (katanya polis) BOLEH CAKAP MACAM NI FOR GOD SAKE THE MAN JUST LOST HIS CHILD!!!!!! pic.twitter.com/nm9zq8Ogf4