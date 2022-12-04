巴西世足奪冠下定決心！內馬爾「手機桌布」曝光：金色冠軍獎盃

▲內馬爾在巴西迎戰喀麥隆時做出手勢，眼尖網友發現手機裡的背景畫面是世足冠軍獎杯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

巴西隊當家頭牌大將內馬爾（Neymar）不幸在卡達世界杯首戰扭傷右腳踝，儘管消息指出他疑似傷到了韌帶，且須休養3周才能復出，不過他仍在球隊3日出戰喀麥隆賽前進行訓練，他也證實復原良好。有眼尖的民眾發現，內馬爾的手機待機背景畫面似乎是世足冠軍獎盃，引起熱烈討論。

根據韓媒《MBN》，有幾張照片在社群媒體與各種網路論壇上瘋傳，其中一張正是內馬爾的背影，只見當時穿上綠色球衣的內馬爾左手插腰、且手上拿著手機，放大鏡頭拍攝出的照片來看，手機裡的待機背景畫面似乎是世足的冠軍獎盃。

E esse wallpaper no celular do Neymar, hein?



???? Getty Images pic.twitter.com/xPGpZ9KFBl — FutebolNews (@realfutebolnews) December 3, 2022

之後，內馬爾3日在巴西對戰喀麥隆的開球前，他與隊上戰友們聊天的畫面也被鏡頭捕捉，只見他一手拿著手機、耳朵正在戴上無線藍芽耳機，然而他手機裡的畫面仍舊是念念不忘的世足賽冠軍獎盃。

至於巴西國家足球隊的另一成員盧卡斯（Lucas Moura）、理查利森（Richarlison）的手機背景畫面也同樣是世足賽冠軍獎盃。

▲巴西世足賽球員的手機背景畫面全是冠軍獎杯。（圖／翻攝自Instagram）

對此，南韓網友們留言表示，「到底是下了多少決心」、「巴西國家代表隊的每位成員似乎都把冠軍獎盃拿來當作手機背景畫面」、「隨便踢一踢就好了啦」、「好像缺乏人情味」、「拜託放水一下啦」。

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