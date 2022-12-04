俄羅斯「第一情婦」罕見現身！臉飄超濃塑膠味　避談普丁摔屁股

▲俄羅斯前體操選手卡巴耶娃被懷疑進廠整修。（圖／翻攝自俄媒，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被謠傳是總統普丁（Vladimir Putin）的秘密情人，更有「俄羅斯第一情婦」之稱。她3日罕見公開出席活動，但全程未提到烏俄戰爭情勢，也未針對普丁的健康狀況作出回應，且她一張不自然的「塑膠臉」也引發外界議論。

根據《每日郵報》報導，現年39歲的卡巴耶娃3日出席索契（Sochi）一間體操訓練中心開幕儀式，她在致詞中表示，「不可能就是可能，俄羅斯是一個充滿機遇的國家。」她提到自己當年還是體操訓練選手時，無法在如此嶄新的場館裡練習，「但生活告訴我們，不可能也會成為可能。」

卡巴耶娃整場未提及烏俄戰爭的情勢，也沒有提到普丁的健康狀況；有消息指出，現年70歲的普丁11月30日晚間在莫斯科住家摔下樓梯，尾椎受到強烈撞擊，導致他「不由自主地排便」弄髒了自己。

▲卡巴耶娃是前韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）



自烏俄戰爭爆發以來，卡巴耶娃僅公開露面2次，而她這次出席活動時，頂著一張異常僵硬的「塑膠臉」也引發外界議論。先前就有消息指出，她趁著到瑞士避難之時，順便進廠維修、保養臉蛋，與過去甚至是今年4月時的模樣相去甚遠。

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